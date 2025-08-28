Розлючений натовп закидав камінням автомобіль президента Аргентини

Напад стався, коли Мілей разом з кандидатами від партії «La Libertad Avanza», перебував у автомобілі

Президента Аргентини Хав'єра Мілея довелося терміново евакуювати з передвиборчої кампанії після того, як його автомобіль закидали камінням. Інцидент стався 27 серпня під час мітингу перед парламентськими виборами, повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Напад стався, коли Мілей разом зі своєю сестрою Каріною та іншими кандидатами від партії «La Libertad Avanza» перебував у автомобілі. Президент пригинався, щоб уникнути предметів, що летіли в нього, після чого його оперативно вивезли на мікроавтобусі. За словами речника Мануеля Адорні, ніхто з делегації не постраждав.

🇦🇷Argentina’s far-right President Milei was attacked with stones and bottles, and then nearly lynched, due to cutting disability payments and making deductions from retirees. pic.twitter.com/7ZVoZfo9vk — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) August 27, 2025

Влада вважає, що за нападом стоять опозиційні активісти-пероністи, які, крім каміння, кидали в автомобіль гілки та яйця. Поліція затримала двох осіб.

Ця подія сталася на тлі корупційного скандалу, пов'язаного із сестрою президента, Каріною Мілей. Її звинувачують у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній. Президент спростовує ці звинувачення, називаючи їх «брехнею» , і пообіцяв покарати винних.

O povo jogando coisas no Milei e os seguranças tentando proteger. Mas segundo a imprensa liberal está tudo indo bem na Argentina. pic.twitter.com/tMLV1dtOFG — Pedro Ronchi 🇧🇷 (@PedroRonchi2) — Pedro Ronchi 🇧🇷 (@PedroRonchi2) August 27, 2025

Нагадаємо, в Аргентині розгорається політичний скандал: президента Хав’єра Мілея звинувачують у просуванні сумнівної криптовалюти, яка за короткий час спровокувала значні фінансові втрати інвесторів. Про це пише CNN.

Все почалося з того, що президент опублікував у соцмережі X повідомлення про криптовалюту $Libra, назвавши її проєктом, який допоможе аргентинській економіці. Після цього ціна токена стрімко зросла, але менш ніж за три години впала майже до нуля. Багато інвесторів втратили значні суми, а опозиція звинуватила Мілея у сприянні фінансовій махінації.

До слова, президент Аргентини Хав’єр Мілей та його молодша сестра Каріна отримали громадянство Італії. Рішення викликало обурення італійської опозиції. Про це пише ANSA.

Про позитивне завершення процедури отримання громадянства Мілей дізнався під час візиту до Італії 13 грудня.