Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стовп диму над підприємством, яке займається переробленням нафти і виробництвом нафтохімічної продукції
фото з соцмереж

Іран завдав ракетного удару по найбільшому в Ізраїлі нафтопереробному заводу у місті Хайфа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльські ЗМІ, зокрема The Jerusalem Post та The Times of Israel.

Зазначається, що у передмістях після атаки були зафіксовані відключення електроенергії. «Пошкодження електромереж на півночі мають локальний характер і не є значними. Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів», – повідомив міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен.

Хайфський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний і нафтохімічний комплекс в Ізраїлі, який належить і експлуатується компанією Bazan Group. Він розташований у районі Хайфи на півночі країни і є однією з двох основних переробних потужностей Ізраїлю.

Комплекс охоплює кілька підприємств з переробки нафти і виробництва нафтохімічної продукції. Його максимальна переробна потужність становить приблизно 197 тис. барелів нафти на добу, що еквівалентно приблизно 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по іранському газовому родовищу у Перській затоці. Під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Пар – частини найбільшого у світі родовища, яке спільно розробляється Іраном і Катаром. У 2025 році видобуток на іранській частині родовища досяг рекордних 730 млн кубометрів на добу.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що газосховища в Південному Парсі були пошкоджені, що призвело до зупинки виробництва на двох переробних заводах загальною потужністю приблизно 100 млн кубометрів на добу.

Згодом стало відомо, що Іран атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.

До слова, світовий ринок енергоносіїв різко відреагував на удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу в Катарі, що спричинило стрибок цін на нафту та посилило побоювання щодо глобального дефіциту палива.

Читайте також:

Теги: Іран Ізраїль нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
Віцепрезидент США дистанціюється від війни з Іраном
16 березня, 05:18
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA
8 березня, 04:14
Американські сили завдають ударів по військових цілях Ірану
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
4 березня, 06:21
Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
2 березня, 07:58
Сибіга: Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається
Путін втратив трьох своїх найближчих друзів – Сибіга
1 березня, 11:10
Іран під час протестів 9 січня
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
28 лютого, 03:31
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
Трамп заявив, що насувається важливе рішення щодо Ірану
28 лютого, 01:56
Останні переговори між США та Іраном пройшли 26 лютого в Женеві
Іран відхилив пропозицію США: переговори завершилися без результату – WSJ
26 лютого, 23:55

Політика

Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі
Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Іран вперше підбив американський винищувач F-35 – CNN
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
Угорщина політизує питання ремонту нафтогону «Дружба» – МЗС
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
«Перетнули всі межі». Сійярто звинуватив Україну в атаці на «Турецький потік»
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою
Блокування Ормузької протоки. Світові лідери звернулися до Ірану з вимогою

Новини

«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Сьогодні, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Сьогодні, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua