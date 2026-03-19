Іран атакував найбільший НПЗ в Ізраїлі

Максимальна переробна потужність заводу становить приблизно 197 тис. барелів нафти на добу

Іран завдав ракетного удару по найбільшому в Ізраїлі нафтопереробному заводу у місті Хайфа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ізраїльські ЗМІ, зокрема The Jerusalem Post та The Times of Israel.

Зазначається, що у передмістях після атаки були зафіксовані відключення електроенергії. «Пошкодження електромереж на півночі мають локальний характер і не є значними. Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів», – повідомив міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен.

Хайфський нафтопереробний завод – це найбільший нафтопереробний і нафтохімічний комплекс в Ізраїлі, який належить і експлуатується компанією Bazan Group. Він розташований у районі Хайфи на півночі країни і є однією з двох основних переробних потужностей Ізраїлю.

Комплекс охоплює кілька підприємств з переробки нафти і виробництва нафтохімічної продукції. Його максимальна переробна потужність становить приблизно 197 тис. барелів нафти на добу, що еквівалентно приблизно 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.

Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по іранському газовому родовищу у Перській затоці. Під удар потрапили нафтохімічні об’єкти на родовищі Південний Пар – частини найбільшого у світі родовища, яке спільно розробляється Іраном і Катаром. У 2025 році видобуток на іранській частині родовища досяг рекордних 730 млн кубометрів на добу.

Іранські державні ЗМІ повідомили, що газосховища в Південному Парсі були пошкоджені, що призвело до зупинки виробництва на двох переробних заводах загальною потужністю приблизно 100 млн кубометрів на добу.

Згодом стало відомо, що Іран атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.

До слова, світовий ринок енергоносіїв різко відреагував на удари по найбільшому у світі комплексу скрапленого газу в Катарі, що спричинило стрибок цін на нафту та посилило побоювання щодо глобального дефіциту палива.