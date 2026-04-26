Стрілянина на вечері кореспондентів у США: Трамп заявив про затримання нападника

ФБР заявило, що стрілець перебуває під вартою

Після інциденту зі стріляниною на вечері кореспондентів Білого дому Трамп у дописі на Truth Social заявив, що стрілець був затриманий. Про це пише «Главком».

«Чудовий вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко та сміливо. Стрільця затримано», – написав Трамп.

Також президент США заявив, що виступить на конференції:

«Правоохоронні органи просять нас негайно залишити приміщення, відповідно до протоколу, що ми й зробимо. Я дам прес-конференцію через 30 хвилин у кімнаті для брифінгів для преси Білого дому. Перша леді, а також віцепрезидент і всі члени Кабінету міністрів у відмінному стані. Ми поговоримо з вами через півгодини. Я поговорив з усіма представниками, відповідальними за захід, і ми перенесемо його протягом 30 днів».

Крім того, ФБР заявило, що стрілок перебуває під вартою, і що його польовий офіс у Вашингтоні реагує на стрілянину. Президент Асоціації кореспондентів Білого дому заявив, що всі в безпеці після стрілянини, захід буде перенесено.

Стрілка затримано фото: соціальні мережі

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп спішно залишив Флориду за підвищених заходів безпеки через виявлений підозрілий мисливський стенд поряд з аеропортом.

«Президент Дональд Трамп швидко піднявся на борт Air Force One через підвищені заходи безпеки в міжнародному аеропорту Палм-Біч», – йдеться у публікації. Зазначається, що ніхто при цьому не був заарештований.

До слова, у 2024 році на Трампа було скоєно два замахи: вперше він став мішенню під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні, а потім під час гри у гольф у Флориді у вересні.