Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму
Про дату проведення переговорів іранської та американської сторін ще не повідомлялось
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані фактично відбулася «зміна режиму», а переговори між сторонами просуваються. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає «Главком».
«Люди, з якими ми зараз маємо справу, – це зовсім інша група людей... Вони дуже професійні», – зазначив Трамп.
Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко».
За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес.
Окремо Трамп заявив, що Іран нібито пропускає нафтові танкери через Ормузьку протоку як жест доброї волі: «Вони дали нам 10. Тепер вони дають 20… і ці 20 уже рушили».
Також він зробив заяви щодо керівництва Ірану: «Син або мертвий, або в надзвичайно тяжкому стані… Його більше немає».
Водночас Тегеран заперечує ці твердження та заявляє, що керівництво країни перебуває в безпеці.
Нагадаємо, Пакистан заявив про готовність організувати мирні переговори між США та Іраном найближчими днями.
Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.
Як зазначає автор, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.
Коментарі — 0