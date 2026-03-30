Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму

Іванна Гончар
Непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Про дату проведення переговорів іранської та американської сторін ще не повідомлялось

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані фактично відбулася «зміна режиму», а переговори між сторонами просуваються. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає «Главком».

«Люди, з якими ми зараз маємо справу, – це зовсім інша група людей... Вони дуже професійні», – зазначив Трамп.

Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко».

За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес.

Окремо Трамп заявив, що Іран нібито пропускає нафтові танкери через Ормузьку протоку як жест доброї волі: «Вони дали нам 10. Тепер вони дають 20… і ці 20 уже рушили».

Також він зробив заяви щодо керівництва Ірану: «Син або мертвий, або в надзвичайно тяжкому стані… Його більше немає».

Водночас Тегеран заперечує ці твердження та заявляє, що керівництво країни перебуває в безпеці.

Нагадаємо, Пакистан заявив про готовність організувати мирні переговори між США та Іраном найближчими днями.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Як зазначає автор, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.

