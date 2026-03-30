Трамп розповів про успіх переговорів та зміну іранського режиму

Непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників

Про дату проведення переговорів іранської та американської сторін ще не повідомлялось

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані фактично відбулася «зміна режиму», а переговори між сторонами просуваються. Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає «Главком».

«Люди, з якими ми зараз маємо справу, – це зовсім інша група людей... Вони дуже професійні», – зазначив Трамп.

Він також заявив, що угоду можна досягти доволі швидко: «Угоду можна було б укласти досить швидко».

За словами президента, непрямі переговори між США та Іраном відбуваються через посередників, зокрема Пакистан, і демонструють прогрес.

Окремо Трамп заявив, що Іран нібито пропускає нафтові танкери через Ормузьку протоку як жест доброї волі: «Вони дали нам 10. Тепер вони дають 20… і ці 20 уже рушили».

Також він зробив заяви щодо керівництва Ірану: «Син або мертвий, або в надзвичайно тяжкому стані… Його більше немає».

Водночас Тегеран заперечує ці твердження та заявляє, що керівництво країни перебуває в безпеці.

Нагадаємо, Пакистан заявив про готовність організувати мирні переговори між США та Іраном найближчими днями.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп та його адміністрація розпочали війну проти Ірану без чіткого плану і не змогли передбачити ключові наслідки конфлікту.

Як зазначає автор, у Вашингтоні не очікували, що Іран завдасть ударів по судноплавству та спробує перекрити Ормузьку протоку, а також не підготувалися до енергетичної кризи та можливих збоїв світової економіки.