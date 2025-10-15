CNN: Трамп заявив, що Ізраїль може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду

Трамп: Те, що відбувається з ХАМАС, – буде швидко врегульовано

Дональд Трамп зауважив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене одразу після його згоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню. Про це він повідомив в інтерв’ю CNN, інформує «Главком».

Трамп підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова».

«Те, що відбувається з ХАМАС, – буде швидко врегульовано», – зазначив президент у короткій телефонній розмові з телеканалом.

Його заява пролунала на тлі звинувачень Ізраїлю на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей щодо передачі заручників, як живих, так і загиблих у межах укладеного перемир’я.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться.

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню.

До слова, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами.