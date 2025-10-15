Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Трамп заявив, що Ізраїль може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Трамп заявив, що Ізраїль може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду
Трамп: Те, що відбувається з ХАМАС, – буде швидко врегульовано
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене одразу після його згоди 

Президент США Дональд Трамп заявив, що ізраїльські війська можуть негайно відновити бойові дії в Секторі Газа, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься умов угоди про припинення вогню. Про це він повідомив в інтерв’ю CNN, інформує «Главком».

Трамп підкреслив, що рішення про поновлення операцій може бути ухвалене «відразу після мого слова».

«Те, що відбувається з ХАМАС, – буде швидко врегульовано», – зазначив президент у короткій телефонній розмові з телеканалом.

Його заява пролунала на тлі звинувачень Ізраїлю на адресу ХАМАС у порушенні домовленостей щодо передачі заручників, як живих, так і загиблих у межах укладеного перемир’я.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав угруповання ХАМАС добровільно скласти зброю в рамках свого мирного плану та попередив про можливість примусового роззброєння, якщо це не відбудеться.

Під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі Трамп повідомив, що питання роззброєння ХАМАС він обговорював безпосередньо з представниками угруповання, які нібито запевнили у намірах скласти зброю. «Вони складуть зброю, або ми їх роззброїмо», – наголосив американський лідер у відповідь на запитання журналістів.

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. 

До слова, після виведення ізраїльських військ із частини території Сектора Гази в регіоні загострилася внутрішня напруженість – між місцевими збройними угрупованнями спалахнули сутички, що супроводжуються актами насильства та публічними стратами. 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
Коли Трамп зрозуміє, що Путін прагне знищити Захід
13 жовтня, 19:27
За словами Тімоті Снайдера, американські політики, такі як Дональд Трамп, намагаються показати себе «сміливими й особливими»
Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа
23 вересня, 20:16
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
30 вересня, 02:24
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
Концерт Роббі Вільямса у Стамбулі скасовано через міркування безпеки
6 жовтня, 02:59
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
13 жовтня, 02:46
Трамп знову зустрінеться з Зеленським
Axios повідомив, що стане головною темою переговорів Трампа та Зеленського
14 жовтня, 05:26
Американський лідер зустрінеться з президентом України у пʼятницю, 17 жовтня
Президент розповів деталі майбутніх переговорів із Трампом
14 жовтня, 19:57
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
Джерела не повідомили, чи було ухвалене остаточне рішення з приводу далекобійних ракет після цієї розмови
Зеленський обговорив із Трампом передачу ракет Tomahawk – Axios
11 жовтня, 18:58

Політика

Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
Моді пообіцяв Трампу, що Індія більше не купуватиме російську нафту
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
Трамп заявив, що обговорить із Зеленським український наступ
CNN: Трамп заявив, що Ізраїль може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду
CNN: Трамп заявив, що Ізраїль може відновити операції в Газі, якщо ХАМАС порушить угоду
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Суд в Італії скасував рішення про екстрадицію українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Літак глави Пентагону екстрено посадили після вильоту до США
Літак глави Пентагону екстрено посадили після вильоту до США
Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків
Генсек НАТО висміяв російських льотчиків і моряків

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua