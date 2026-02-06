Головна Скотч Життя
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Олеся Бацман/Facebook

Трапеза, яка передувала промові Дональда Трампа, була класичною для американських сніданків

Українська журналістка Олеся Бацман відвідала 74-й Національний молитовний сніданок у Вашингтоні, який відбувся 5 лютого, та поділилася своїми враженнями. Про це пише «Главком».

За її словами, 79-річний президент перебуває у чудовій фізичній формі: він провів на ногах усі півтори години виступу, активно імпровізував та з’явився перед публікою у яскравій рожево-фіолетовій краватці. Трапеза, яка передувала промові, була класичною для американських сніданків: гостям подали скрамбл (яєчню-бовтанку), сосиски та картоплю, а з напоїв пропонували каву та апельсиновий сік.

Основна частина виступу Трампа була присвячена його зовнішньополітичним «перемогам» та критиці опонентів. Президент вкотре наголосив, що за рік свого перебування при владі нібито зупинив уже вісім воєн. Зокрема, він згадав врегулювання конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, додавши цікаву деталь: за словами Трампа, йому телефонував Володимир Путін і питав, як вдалося так швидко помирити сторони, над чим Кремль безуспішно працював десять років. Щодо України Трамп висловив оптимізм, заявивши, що Київ та Москва зараз «близькі до завершення війни як ніколи», а мир буде досягнуто виключно «через силу».

Виступ президента був насичений ексцентричними заявами та жартами. Трамп іронізував над Джо Байденом, вибираючи між прізвиськами «сонний» та «брехливий», та згадував свої ініціативи щодо Гренландії, запевняючи, що в Данії завжди буде вода, бо цей острів – «найбільший шматок льоду». Він також пожартував, що не любить спати в літаку, оскільки віддає перевагу спостереженню у вікно за ракетами, що пролітають повз. Фінальним акордом промови стала заява про те, що хоча Бог і захищає людей, він, Дональд Трамп, «також трошки» допомагає у цій справі.

Раніше президент США Дональд Трамп під час виступу на Національному молитовному сніданку заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю, оскільки, за його словами, зробив багато добра. 

Американський президент зазначив, що його попередні слова про можливість не потрапити до раю були жартом. Він звинуватив засоби масової інформації у тому, що вони сприйняли ці висловлювання буквально та не врахували іронію.

Окремо Трамп заявив, що вважає роботу своєї адміністрації «феноменальною», але визнав проблеми у сфері комунікації з громадськістю. За його словами, команда Білого дому погано «продає» результати своєї діяльності, саме тому він погоджується на інтерв’ю, зокрема NBC News. Президент публічно підтримав міністерку внутрішньої безпеки Крісті Ноем на тлі критики через дії федеральних агентів і міграційну політику.

Теги: США Дональд Трамп

