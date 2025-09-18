Головна Світ Політика
Трамп висловився про наліт російських БпЛА на Польщу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп заявив, що російські безпілотники були виведені з ладу, тому вони потрапили на територію Польщі

В інтерв'ю для Fox News президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо атаки російських безпілотників на Польщу, пише «Главком».

Журналістка уточнила, чи вважає Трамп, що ці безпілотники потрапили до Польщі випадково, Трамп відповів: «Я не можу коментувати, була це помилка чи ні. Їх там не мало бути. Давайте дивитися правді в очі, їх вивели з ладу. Найбільша атака на безпілотник - це вивести з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіватимемося, що це було так».

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що у разі масованого повітряного удару Польща не зможе ефективно захистити своїх громадян.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

