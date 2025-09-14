Головна Світ Соціум
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини
Тайлер Робінсон після стрілянини начебто жартував у розмовах, що він є тим самим стрільцем
фото з відкритих джерел

Тайлер Робінсон зараз перебуває під вартою

Затриманий за підозрою у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка, соратника президента США Дональда Трампа, 22-річний Тайлер Робінсон не визнав своєї провини. Як інформує «Главком», про це повідомив губернатор штату Юта, де сталося вбивство, Спенсер Кокс, в ефірі телеканалу ABC News.

За його словами, покази щодо причетності Робінсона до стрілянини на заході в Університеті Юта, на якому було вбито відомого політичного діяча, дають люди із його оточення, включно із сусідом по кімнаті.

«Він не зізнався владі. Він не співпрацює, але всі люди навколо нього співпрацюють. І я думаю, що це дуже важливо», – сказав Кокс.

Губернатор штату, який є республіканцем, також прокоментував повідомлення про те, що Тайлер Робінсон після стрілянини начебто жартував у розмовах, що він є тим самим стрільцем.

«Усе, що ми можемо підтвердити, це те, що ці розмови точно відбувалися, і вони не вірили, що це був насправді він. Це все були жарти, поки він, знаєте, поки не зізнався, що це насправді був він», – сказав Кокс.

Раніше республіканський губернатор заявив Wall Street Journal, що Робінсон був «глибоко проникнутий лівою ідеологією».

На запитання, чи знайшли слідчі докази, які б це підтверджували, Кокс відповів: «Це надійшло від його знайомого та членів його родини. Звідти взялася початкова інформація. Звичайно, в обвинувальних документах буде оприлюднено набагато більше інформації, оскільки вони об’єднують усе це разом».

Тайлер Робінсон зараз перебуває під вартою. Очікується, що звинувачення будуть офіційно висунуті у вівторок, 16 вересня.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив про намір посмертно відзначити Чарлі Кірка президентською медаллю Свободи. 

Пізніше стало відомо, що секретна служба США, яка відповідає за охорону перших осіб держави, ухвалила рішення посилити заходи безпеки під час подій за участю президента Дональда Трампа через вбивство у штаті Юта активіста консервативних поглядів Чарлі Кірка. 

Як повідомлялося, 31-річний Чарлі Кірк був одним із найвпливовіших голосів правого руху MAGA. Він мав мільйони підписників у соцмережах і є автором бестселера «Доктрина MAGA». Активіст був відомий своєю різкою критикою України та американської допомоги Києву. Він вважав війну «нескінченною» і заявляв, що Україна не зможе перемогти Росію, незалежно від обсягів наданої зброї.

