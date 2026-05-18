Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
Прем’єр Британії Кір Стармер зробив нову заяву про свою відставку
фото з відкртих джерел
Кір Стармер запевнив, що не збирається залишати посаду попри поразку лейбористів та внутрішньопартійний тиск.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не планує залишати свою посаду попри внутрішньопартійний тиск після невдалих для лейбористів місцевих виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Під час спілкування з журналістами у Лондоні Стармера запитали, чи справді його прем’єрство наближається до завершення. У відповідь глава британського уряду заявив, що не збирається йти у відставку та має намір продовжувати роботу.

«Я вже казав, не знаю скільки разів, що не збираюся йти. Я твердо переконаний, що мушу служити людям, які обрали мене на цю посаду», – заявив Стармер.

Він також повідомив, що хоче знову боротися за посаду прем’єра на наступних загальних виборах у Великій Британії. Стармер визнав, що результати місцевих виборів, а також голосувань у Вельсі та Шотландії стали серйозним викликом для Лейбористської партії.

Водночас прем’єр наголосив, що не має наміру піддаватися тиску всередині партії та не планує оголошувати жодного «графіка відставки».

«Звичайно, я усвідомлюю, що після результатів місцевих виборів, виборів у Вельсі та Шотландії також, першочерговим завданням, очевидно, є зміна ситуації та переконання, що моя увага зосереджена на правильному місці», – сказав він. 

Нагадаємо, британські медіа останніми тижнями активно повідомляють про кризу всередині Лейбористської партії після провалу на місцевих виборах 1 травня, де партія втратила понад тисячу мандатів, а правопопулістська Reform UK Найджела Фараджа суттєво посилила свої позиції.

На цьому тлі у партії почали обговорювати майбутнє Кіра Стармера на посаді прем’єра. The Daily Telegraph писала, що глава британського уряду нібито «вивчає всі варіанти», включно з добровільною відставкою на користь мера Великого Манчестера Енді Бернема, якого дедалі частіше називають одним із головних претендентів на лідерство серед лейбористів. Водночас сам Стармер публічно заперечив наміри залишати посаду та заявив, що не збирається оголошувати «графік відставки».

Теги: вибори Велика Британія Кір Стармер

Після провалу на виборах прем'єр Британії заговорив про своє майбутнє
ЄС посилив тиск на країни, які підтримують Росію та Іран
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом'якшення санкцій
Відновлення мирних переговорів. Кремль зробив заяву
Китай озвучив теми переговорів із Росією: чи говоритимуть про Україну
Саміт БРІКС: чи поїде Путін в Індію

