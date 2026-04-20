«Найкращий підрозділ у світі». Герой України розповів про секрет ефективності відомої команди дронарів

Підрозділ працює невеликою командою, але за результатами може конкурувати з цілими бригадами

Заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group, Герой України Роман «Фіш» Ященко заявив, що вважає свій підрозділ одним із найефективніших у світі. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Якщо запитаєте, який найкращий підрозділ у світі – це Lasar’s Group. Якщо коротко: це найтехнологічніший і найзлагодженіший підрозділ, де всі бійці – однодумці», – сказав військовий.

За словами Ященка, підрозділ формувався на початку повномасштабної війни фактично з невеликої команди ентузіастів. Спочатку бійці працювали разом із СБУ та розвивали напрямок безпілотників-бомберів, а згодом підрозділ поступово сформувався у повноцінну бойову структуру.

Ященко наголосив, що Lasar’s Group принципово не намагається розширюватися. «Ми не женемось за розміром. Всі знають «Хартію», «Третю штурмову» – вони красавчики, але це великі машини. Наш підрозділ камерний. Ми завжди концентруємось на результаті. Якщо маленькою командою можна робити великий результат – немає сенсу набирати більше», – пояснив Ященко.

За словами військового, ефективність підрозділу вимірюється співвідношенням кількості бійців до результатів на полі бою.

На рахунку Lasar’s Group, як зазначив військовий, понад 2 тис. знищених танків, близько 3 тис. бойових машин піхоти та понад 40 тис. уражених цілей.

Ященко наголосив, що ці цифри мають значення не лише для статистики. «Цифри – це єдине, що люди пам’ятатимуть через роки. Історія оперує фактами. На кожну з цих понад 40 тисяч цілей у нас є підтвердження, є людина, яка виконувала місію», – зазначив він.

Військовий додав, що головним фактором ефективності підрозділу залишаються люди, які здатні швидко адаптувати та впроваджувати нові технології.

«На першому місці – люди. На другому – технології. На третьому – матеріальне забезпечення. Але має бути гармонійне поєднання всього», – підсумував Ященко.

Раніше «Главком» писав, що українські сили встановили новий рекорд зі знищення ворожих безпілотників. За словами міністра оборони Михайла Федорова, було перехоплено 15 438 дронів на лінії бойового зіткнення та над українськими містами. Він також зазначив, що наші військові активно масштабують використання наземних роботизованих комплексів. За словами Федорова, про виконані місії вже прозвітували 147 підрозділів, що на 25% більше, ніж у січні.

Разом з цим міністр оприлюднив рейтинг підрозділів, які показали найкращі результати за лютий у межах програми «Армія дронів.Бонус». У цей рейтинг потрапив і Lasar’s Group НГУ.