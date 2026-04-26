В Ірані стратили бойовика угруповання «Джейш аль-Адль»: деталі звинувачення

Чоловіка звинувачено у причетності до вибухів і засідок, спрямованих проти військовослужбовців

Сьогодні іранська влада привела до виконання смертний вирок щодо чоловіка, якого визнали винним у серії нападів на сили безпеки країни. Страчений був членом сунітського екстремістського угруповання, що діє на південному сході ісламської республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Страченим є Амер Рамеш. Його затримали під час масштабної антитерористичної операції на південному сході країни.

Слідство та суд звинуватили Рамеша у збройному повстанні проти державного ладу, організації засідок на іранських військовослужбовців та причетності до вибухів, що призвели до людських жертв серед силовиків.

«Джейш аль-Адль» (у перекладі – «Армія справедливості») – це сунітське бойове угруповання, яке заявляє, що бореться за розширення прав белуджів (етнічної меншини сунітського віросповідання).

Організація базується та діє переважно в провінції Систан і Белуджистан, що межує з Пакистаном та Афганістаном. Це найбідніший регіон Ірану, де десятиліттями триває протистояння між урядовими силами та бойовиками. Тегеран офіційно вважає це угруповання терористичним і стверджує, що воно отримує підтримку з-за кордону.

