В Ірані стратили бойовика угруповання «Джейш аль-Адль»: деталі звинувачення

Максим Бурич
Слідство та суд звинуватили Рамеша у збройному повстанні
фото: АР

Чоловіка звинувачено у причетності до вибухів і засідок, спрямованих проти військовослужбовців

Сьогодні іранська влада привела до виконання смертний вирок щодо чоловіка, якого визнали винним у серії нападів на сили безпеки країни. Страчений був членом сунітського екстремістського угруповання, що діє на південному сході ісламської республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Страченим є Амер Рамеш. Його затримали під час масштабної антитерористичної операції на південному сході країни.

Слідство та суд звинуватили Рамеша у збройному повстанні проти державного ладу,  організації засідок на іранських військовослужбовців та причетності до вибухів, що призвели до людських жертв серед силовиків.

«Джейш аль-Адль» (у перекладі – «Армія справедливості») – це сунітське бойове угруповання, яке заявляє, що бореться за розширення прав белуджів (етнічної меншини сунітського віросповідання).

Організація базується та діє переважно в провінції Систан і Белуджистан, що межує з Пакистаном та Афганістаном. Це найбідніший регіон Ірану, де десятиліттями триває протистояння між урядовими силами та бойовиками. Тегеран офіційно вважає це угруповання терористичним і стверджує, що воно отримує підтримку з-за кордону.

Нагадаємо, Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам. 

Як відомо, американські військові виявили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) цього тижня встановили в Ормузькій протоці додаткові міни.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

