Чи змінять ракети Tomahawk хід війни? Полковник Британії у відставці дав прогноз

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сполучені Штати Америки розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk, проте їхня кількість, ймовірно, буде вкрай обмеженою
Рішення про відправку далекобійних ракет Tomahavk Україні розглядає президент США Дональд Трамп

Російський диктатор Володимир Путін неабияк боїться далекобійних ракет Tomahavk і неодноразово заявляв, що така зброя «призведе до ескалації». Про те, чи може передача американських ракет дійсно стати переломним моментом у війні з Росією, розповів полковник армії Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв’ю 24 Каналу, передає «Главком».

Далекобійні крилаті ракети Tomahawk незабаром можуть з′явитися на озброєнні в українських військових. Останнім часом їхню передачу активно обговорювала адміністрація США. І якщо раніше розмови про цю зброю були предметом тиску на Путіна, то зараз Трамп рішуче налаштований надати ракети Україні. Експолковник армії Британії Геміш де Бреттон-Гордон відзначає їхню ефективність, оскільки дальність польоту досягає двох тисяч кілометрів.

«Ми цілком впевнені, що росіянам буде дуже складно збити їх або перехопити. Це розширює можливості українських сил для проведення атак вглиб Росії. Я думаю, це дійсно змінило б ситуацію. Можливо, саме це у кінцевому висновку змусить росіян і Путіна сісти за стіл переговорів», ‒ каже експолковник.

Варто зазначити, що українська армія вміло використовує наявне озброєння, яке надали партнери – ракети Storm Shadow, ATACMS та HIMARS. Військові успішно завдають ударів по російських НПЗ, енергоресурсах та базуваннях окупантів як на тимчасово окупованих територіях, так і на кілька сотень кілометрів вглиб країни-агресорки.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, як наша країна планує застосовувати ракети Tomahawk, при цьому зазначивши, що «найголовніше – обмежити можливості Росії».

Нагадаємо, що цієї п’ятниці, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Деталі зустрічі не повідомляються, проте ймовірно, головною темою перемовин стануть ППО, а також можливість постачання ракет Tomahavk Україні.

 

