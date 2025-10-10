У США є потужна зброя, яку можуть передати Україні – Вітакер

Вітакер: Деяке озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що російський диктатор Володимир Путін «не може показати слабкість, хоча насправді є дуже слабким»

Сполучені Штати мають потужне озброєння, яке поки не застосовується в Україні, однак у майбутньому Київ може його отримати. Про це заявив посол США в НАТО Метью Вітакер під час Ризької конференції, повідомляє «Главком».

За словами дипломата, у США є зброя, здатна завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час за нашим вибором».

«Деяке з цього озброєння може бути потенційно передане Україні для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів», – зазначив Вітакер.

Він також підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін «не може показати слабкість, хоча насправді є дуже слабким».

Посол нагадав про паніку в Росії через можливість передачі Україні ракет Tomahawk, а також про нещодавнє захоплення Францією танкера з так званого «тіньового флоту» РФ.

Крім того, Вітакер згадав, як президент США Дональд Трамп під час виступу перед американськими генералами порівняв Росію з «паперовим тигром».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що «майже прийняв рішення» про передачу Україні ракет Tomahawk.

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.