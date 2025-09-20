Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів

Президент: «Долітає трішки більше»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна володіє технологіями та потужностями для виробництва далекобійних дронів, і зараз їх застосовують частіше, ніж раніше, однак цього ще недостатньо для досягнення поставлених показників. Про це він повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що коли кількість українських дронів зрівняється з російською, це одразу позначиться на ситуації в Росії – вони відчують паливний дефіцит і збільшення черг на заправках. «Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове. На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї», – додав він.

«Далі – важлива історія з військовими об'єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об'єкти, склади – це постійне знищення на тимчасово окупованій території і на території Росії, там, де є зберігання їх дронів. Це також має вплив», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу 14 серпня, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

Раніше у ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ).

Зокрема, у ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного заводу зупинено.