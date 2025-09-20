Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Куйбишевський НПЗ після атаки дронів
фото: росЗМІ

Президент: «Долітає трішки більше»

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна володіє технологіями та потужностями для виробництва далекобійних дронів, і зараз їх застосовують частіше, ніж раніше, однак цього ще недостатньо для досягнення поставлених показників. Про це він повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів. Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що коли кількість українських дронів зрівняється з російською, це одразу позначиться на ситуації в Росії – вони відчують паливний дефіцит і збільшення черг на заправках. «Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше. На сьогодні це питання лише фінансове. На сьогодні виробництво саме цих далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї», – додав він.

«Далі – важлива історія з військовими об'єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об'єкти, склади – це постійне знищення на тимчасово окупованій території і на території Росії, там, де є зберігання їх дронів. Це також має вплив», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Волгоградського нафтопереробного заводу 14 серпня, який належить ТОВ «Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка». Удар по об'єкту, який забезпечує російську армію паливно-мастильними матеріалами, було завдано підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ, Головного управління розвідки МО України та інших складових Сил оборони.

Раніше у ніч на 16 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу (Саратовська область РФ). 

Зокрема, у ніч на 18 вересня підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено Волгоградський нафтопереробний завод. За попередньою інформацією, роботу нафтопереробного заводу зупинено.

Читайте також:

Теги: нафта росія Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область
Вогонь охопив новий резервуар: Новошахтинський НПЗ палає третю добу (відео)
23 серпня, 11:07
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Трамп про війну в Україні: Зеленський небезгрішний
26 серпня, 23:04
Глава МВС Болгарії не довіряє офіційним заявам Кремля
У Криму їх теж «не було»: Болгарія сумнівається у версії Росії про літак глави Єврокомісії
2 вересня, 02:50
Раніше уряд Великої Британії знизив цінову стелю на нафту
Британія анонсувала додаткові санкції проти Росії
2 вересня, 16:54
Яна Єгорян демонструє свою нейтральність
«Нейтральна» чемпіонка світу з фехтування Єгорян одягнула футболку з Путіним (фото)
7 вересня, 14:51
Росія втрачає гроші від продажу нафти
«Чорна» діра у бюджеті РФ: нафтогазові доходи впали на 22%
10 вересня, 10:04
Сейсмологи ще рік тому попереджали владу про ризик землетрусів та активізації вулканів
Новий землетрус на Камчатці: росіян може накрити цунамі (відео)
13 вересня, 08:52
Пожежа на Краснодарському НПЗ у ніч на 31 серпня
Удари України по російських НПЗ не мають підтримки Заходу – Bloomberg
14 вересня, 04:42
День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України відзначають сьогодні
В Україні з'явилося нове державне свято
12 вересня, 15:21

Політика

Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua