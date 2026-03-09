Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
Зеленський: «Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України»
фото: Офіс президента

За словами глави держави, деякі країни зацікавлені в українському досвіді використання засобів перехоплення та систем РЕБ

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Глава держави разом з секретарем РНБО, керівниками розвідок, СБУ та низки міністерств обговорив перспективи війни в Ірані, її вплив на світові ринки, а також ризики для країн регіону та найближчих партнерів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського.

Український лідер розповів, що під час зустрічі було розглянуто запити держав на безпекову підтримку з боку Києва, зокрема протидії «шахедам» та іншим викликам. «Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні», – каже він.

За словами Зеленського, Київ готовий позитивно реагувати на запити тих країн, які так само допомагають захищати життя українців. На частину запитів вже відповіли «конкретною підтримкою».

«РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», – повідомив очільник України.

Також, за словами президента, з партнерами вже давно говорили про спільні можливості із захисту від дронів та ракет та знищення виробництв режимів-агресорів. Зеленський наголосив, що кожна точка виробництва «шахедів» відома, а Москва та Тегеран все більше підтримують один одного.

Нагадаємо, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.

Читайте також:

Теги: Іран Володимир Зеленський безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран погрожує перекрити головну «нафтову артерію» планети
Тегеран заявив про готовність заблокувати світовий нафтотрафік
17 лютого, 16:05
USS Gerald R. Ford (CVN-78) під час проходження Гібралтару
Американський авіаносець увійшов у Середземне море
21 лютого, 03:32
Команда Трампа прийшла на переговори з максимально жорсткою позицією
США винесли ультимативний список вимог Ірану
26 лютого, 16:50
Аеропорт у Дубаї після атаки іранського безпілотника
У Катарі, ОАЕ та Ізраїлі пролунали вибухи
28 лютого, 23:26
Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
4 березня, 01:44
Україна під час війни з Росією розробила дешевші способи знищення дронів-камікадзе
Reuters: США та Катар зацікавилися українськими дронами для збиття іранських «шахедів»
6 березня, 01:43
Гончар зробив заяву про вигоди для РФ від війни на Близькому Сході
Росія заробить на війні в Ірані. Експерт-міжнародник склав прогноз
6 березня, 08:48
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Боротьба амбіцій у Білому домі: як війна з Іраном вплинула на оточення Трампа
Сьогодні, 04:15
США не визнають спадковість у владі Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Сьогодні, 14:40

Політика

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Путін привітав сина Хаменеї з обранням на посаду верховного лідера Ірану
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти нафти й газу РФ
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Трамп жорстко відреагував на призначення сина Хаменеї новим лідером Ірану
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua