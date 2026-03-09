Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході

Зеленський: «Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України»

За словами глави держави, деякі країни зацікавлені в українському досвіді використання засобів перехоплення та систем РЕБ

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Глава держави разом з секретарем РНБО, керівниками розвідок, СБУ та низки міністерств обговорив перспективи війни в Ірані, її вплив на світові ринки, а також ризики для країн регіону та найближчих партнерів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Зеленського.

Український лідер розповів, що під час зустрічі було розглянуто запити держав на безпекову підтримку з боку Києва, зокрема протидії «шахедам» та іншим викликам. «Станом на цей час є 11 запитів від країн – сусідів Ірану, європейських держав та Америки. Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні», – каже він.

За словами Зеленського, Київ готовий позитивно реагувати на запити тих країн, які так само допомагають захищати життя українців. На частину запитів вже відповіли «конкретною підтримкою».

«РНБО України разом з Генеральним штабом та Силами оборони визначатимуть, на які ще запити до нашої держави ми можемо відреагувати позитивно – так, щоб не знижувати наші власні можливості захищатись. Пріоритет України чіткий: іранський режим не повинен отримати жодної переваги над захисниками життя, і треба працювати всім разом для відчутної стабілізації як у регіоні, так і на глобальних ринках», – повідомив очільник України.

Також, за словами президента, з партнерами вже давно говорили про спільні можливості із захисту від дронів та ракет та знищення виробництв режимів-агресорів. Зеленський наголосив, що кожна точка виробництва «шахедів» відома, а Москва та Тегеран все більше підтримують один одного.

Нагадаємо, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.