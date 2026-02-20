Головна Країна Події в Україні
Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 20 лютого 2026 року

Верховний суд США визнав мита американського президента Дональд Трампа незаконними. Тим часом глава Білого дому заявив, що запровадить нові глобальні тарифи в розмірі 10%. Крім того, правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала серію вбивств.

«Главком» склав добірку головних подій 20 лютого:

Трамп анонсував нові мита

Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026 фото 1
скриншот з трансляції Білого дому

Президент США Дональд Трамп заявив, що підпише указ про запровадження 10% мит на додачу до вже запроваджених. Таким чином він ігноруватиме рішення Верховного суду, який заборонив його тарифи.

Трамп звинуватив Верховний суд в ухваленні рішень «під впливом іноземних інтересів». Він поскаржився, що рішення суду заборонило йому «стягнути один долар з будь-якої країни», водночас йому дозволено повністю припиняти будь-яку торгівлю або бізнес й накладати ембарго на країну.

Викрито групу, яка готувала резонансні злочини в Україні

Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026 фото 2
фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції та Національним інспекторатом розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова зірвали нову спробу окупантів здійснити серію замовних вбивств в Україні.

Завдяки масштабній спецоперації під кодовою назвою «Енігма 2.0» на території обох країн нейтралізовано оперативно-бойову групу РФ, яка готувала ліквідацію відомих осіб в Україні. Основними «цілями» ворога були: українські журналісти і громадські діячі, керівник стратегічного підприємства та військові ГУР, у тому числі бійці Іноземного легіону ГУР. Серед них, за даними генпрокурора Руслана Кравченко, був заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Франція анонсувала засідання «коаліції охочих»

Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026 фото 3
фото: Офіс президента

Країни «коаліції охочих» проведуть чергове засідання на четверту річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Як повідомив Єлисейський палац, президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції «коаліції охочих», яка відбудеться у вівторок, 24 лютого. При цьому прем'єр Британії Кір Стармер співголовуватиме на засіданні.

Зеленський заслухав доповідь переговорної групи після зустрічей у Женеві

Трамп оголосив про нові мита, Україна затримала групу, яка готувала резонансні вбивства. Головне за 20 лютого 2026 фото 4
скриншот з відео Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії.  Український лідер наголосив, що «реальні можливості завершити війну достойно залишаються». Для цього, за його словами, потрібно, щоб світові лідери тиснули на агресора.

Президент зазначив, що українська сторона розраховує організувати ще один раунд перемовин у лютому. Він висловив сподівання, що цей раунд «може стати справді результативним».

Верховний суд США визнав мита Трампа незаконними

Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

Інші важливі новини

  • Шмигаль заявив про підготовку Росією нових ударів по енергетиці.
  • США підготували сценарії ударів по Ірану.
  • Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю.

