Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні

Трамп: Я поїду до Китаю на початку наступного року

Президент Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok», – йдеться у повідомленні.

Трамп додав: «Я також домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, відповідно, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!».

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 млн. Причиною цьому стало потенційне укладання торговельної угоди з Китаєм.

За даними джерел ЗМІ, вартість пакета військової допомоги становила більше ніж $400 млн. Зазначається, що пакет став би «більш смертоносним», ніж у попередні рази, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. Згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено.