Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
фото: EPA/UPG

Трамп: Я поїду до Китаю на початку наступного року

Президент Дональд Трамп та глава Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Я щойно завершив дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми досягли прогресу в багатьох дуже важливих питаннях, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди щодо TikTok», – йдеться у повідомленні.

Трамп додав: «Я також домовився з президентом Сі про те, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, а президент Сі, відповідно, приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже вдалою, ми знову поговоримо телефоном, я вдячний за схвалення угоди з TikTok, і ми обоє з нетерпінням чекаємо на зустріч на саміті АТЕС!».

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 млн. Причиною цьому стало потенційне укладання торговельної угоди з Китаєм

За даними джерел ЗМІ, вартість пакета військової допомоги становила більше ніж $400 млн. Зазначається, що пакет став би «більш смертоносним», ніж у попередні рази, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. Згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено.

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прес-секретарка Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила легітимність облікового запису
Білий дім тепер у TikTok: перші відео отримали хвилю критики
20 серпня, 13:10
Путін пішов на певний «компроміс» порівняно з умовами, висунутими у червні 2024 року
Reuters: Путін висунув нові умови миру
22 серпня, 14:27
Згідно з документом, будівлі мають надихати американців, бути впізнаваними і відображати гідність США
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
29 серпня, 10:28
Китай розглядає збільшення закупівель російського газу через «Силу Сибіру-1»
Китай розглядає збільшення закупівель російського газу через «Силу Сибіру-1»
30 серпня, 03:57
Путін пробуде в Китаї чотири дні
Червона доріжка та «Калинка-Малинка»: як Сі Цзіньпін вітав Путіна у Китаї
31 серпня, 16:59
Очільник Кремля про заяву Трампа: «Президент США не позбавлений гумору»
Путін відреагував на слова Трампа про змову проти США
3 вересня, 17:57
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
Візит Зеленського до Франції, масштабний військовий парад у Китаї. Головне за 3 вересня
3 вересня, 21:07
Путін більше не вдає зацікавленість у мирних переговорах
The Times пояснив, чому Путін вдарив по Будинку уряду в Києві
9 вересня, 01:07
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
Попадання російських дронів на територію Польщі могло бути помилкою – Трамп
12 вересня, 01:04

Політика

Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
Порушення повітряного простору Естонії Росією: реакція НАТО
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
Трамп обговорив із Сі Цзіньпінем припинення війни в Україні
Голова Євроради скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку України
Голова Євроради скликає лідерів ЄС: обговорять підтримку України
Союзники вигадали альтернативу вступу України в НАТО – WP
Союзники вигадали альтернативу вступу України в НАТО – WP
ЄС готує новий удар по Росії: затверджено 19-й пакет санкцій
ЄС готує новий удар по Росії: затверджено 19-й пакет санкцій
Білорусь висилає чеського дипломата у відповідь на рішення Праги
Білорусь висилає чеського дипломата у відповідь на рішення Праги

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua