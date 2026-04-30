США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg

Військові просять розгорнути ракети Dark Eagle, які ще не прийняті на озброєння

Центральне командування армії США (CENTCOM) звернулося до Пентагону із запитом на розміщення гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише «Главком».

Як зазначає агентство, необхідність такого кроку пояснюють тим, що Іран перемістив пускові установки балістичних ракет углиб своєї території, зробивши їх недосяжними для звичайних американських засобів ураження.

У разі схвалення це стане першим випадком розгортання гіперзвукових ракет США. Водночас остаточного рішення наразі не ухвалено.

За даними Bloomberg, дальність ракет Dark Eagle становить близько 3,5 тис. кілометрів. Наразі виготовлено не більше восьми таких ракет, а вартість кожної оцінюється приблизно у 15 млн доларів.

Як повідомлялось, за час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд.

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.