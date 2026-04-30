США можуть вперше застосувати гіперзвукову ракету проти Ірану – Bloomberg

Іванна Гончар
Ракета гіперзвукового комплексу Dark Eagle
фото з відкритих джерел

Військові просять розгорнути ракети Dark Eagle, які ще не прийняті на озброєння

Центральне командування армії США (CENTCOM) звернулося до Пентагону із запитом на розміщення гіперзвукових ракет Dark Eagle на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, пише «Главком».

Як зазначає агентство, необхідність такого кроку пояснюють тим, що Іран перемістив пускові установки балістичних ракет углиб своєї території, зробивши їх недосяжними для звичайних американських засобів ураження.

У разі схвалення це стане першим випадком розгортання гіперзвукових ракет США. Водночас остаточного рішення наразі не ухвалено.

За даними Bloomberg, дальність ракет Dark Eagle становить близько 3,5 тис. кілометрів. Наразі виготовлено не більше восьми таких ракет, а вартість кожної оцінюється приблизно у 15 млн доларів.

Як повідомлялось, за час військової операції проти Ірану Сполучені Штати Америки витрати близько $25 млрд. 

Водночас аналітичний ресурс Iran War Cost Tracker, який відстежує витрати у режимі реального часу, вважає, що війна проти Ірану вже обійшлася США у більш ніж у $65 млрд. У суму входять витрати на утримання військового персоналу, перекидання кораблів і техніки в регіон, логістику та інші супутні операційні витрати.

Нагадаємо, що у США аналізують можливі сценарії розвитку конфлікту з Іраном, зокрема реакцію Тегерана у разі оголошення перемоги або згортання участі Вашингтона у війні. Розглядаються варіанти як деескалації, так і продовження бойових дій. Водночас зростає внутрішній політичний тиск, оскільки підтримка війни серед американців залишається низькою.

Паралельно посилюються дискусії щодо легітимності військових дій. Згідно з американським законодавством, президент має обмежені повноваження для ведення бойових операцій без санкції Конгресу. У разі перевищення встановлених строків подальші дії можуть опинитися поза правовим полем, що відкриває простір для судових оскаржень і політичних конфліктів.

На цьому тлі в Європі зростає занепокоєння наслідками конфлікту. Стрибок цін на енергоносії та економічне уповільнення створюють ризики стагфляції та посилення популістичних сил. Криза поглиблює внутрішні суперечності в ЄС і обмежує можливості для фінансового реагування, що ускладнює стабілізацію ситуації в умовах геополітичної напруги.

Читайте також

Київ прагне використати конфлікт на Близькому Сході як стартовий майданчик для виходу на глобальний ринок озброєнь
Україна може стати несподіваним переможцем у війні США проти Ірану – Telegraph
30 березня, 21:46
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
30 березня, 07:07
За словами Джеймісона Гріра, Вашингтон поки не збирається виходити з організації
«Не здатна впоратися з викликами». США розкритикували Світову організацію торгівлі
31 березня, 21:49
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
WSJ: Переговори про припинення вогню між США та Іраном зайшли у глухий кут
4 квiтня, 01:59
Глава держави наголосив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер «провели забагато часу» з Путіним
Зеленський пояснив, чому США ігнорують докази російської допомоги Ірану
9 квiтня, 09:46
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
Катар відновив рух суден після блокування Ормузької протоки
12 квiтня, 11:29
Енн Гетевей вийшла на червону доріжку у прозорій сукні зі стрічок
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
15 квiтня, 12:13
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
Іран звинуватив Трампа у поширенні неправди про ядерні поступки
18 квiтня, 00:59
Висунуто нові обвинувачення проти Джеймса Комі
Ексглава ФБР отримав обвинувачення в погрозі життю Трампа через фото з мушлями
Вчора, 06:48

Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Мер Нью-Йорка відмовився від приватної зустрічі з королем Чарльзом: що сталось
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Трамп після суперечки з Мерцом заявив про можливе скорочення військ США в Німеччині
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Суд назвав замовника підпалів майна прем'єра Стармера
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу
Ексглава ФБР постав перед судом у справі про погрози Трампу

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Вчора, 15:28

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
