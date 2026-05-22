США схвалили продаж Україні обладнання для ракетної системи Hawk

Як зазначає Держдеп США, продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам

Державний департамент США погодив можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу Hawk. Загальна вартість оцінюється у $108,1 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Як повідомляється, український уряд запросив у Вашингтона:

закупівлю збірних щоглових причепів;

капітальний ремонт і технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, а також послуги з ремонту та повернення;

інженерно-технічну підтримку з боку уряду США і підрядників;

інші пов'язані елементи логістичної та програмної підтримки ЗРК FrankenSAM Hawk.

«Пропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою, що забезпечує політичну та економічну стабільність у Європі», – йдеться в заяві.

Держдеп США зазначив, що продаж поліпшить спроможності України з протидії поточним і майбутнім загрозам, зазначивши, що українська сторона без проблем інтегрує ці товари та послуги у свої збройні сили.

MIM-23 Hawk – це американська зенітна ракета середнього радіуса дії, яка перебувала на озброєнні Штатів з 1960 до 1994 року. Ракету кілька разів вдосконалювали, вона має осколкову боєголовку вагою 54 кг та напівактивне радарне наведення. Дальність польоту ракети – 20 км. Головною перевагою Hawk називають кількість – загалом було виготовлено понад 40 тис.таких ракет.

Раніше Сполучені Штати надали дозвіл на постачання Україні обладнання для авіаційних бомб Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER), а також супутніх систем на загальну суму $373,6 млн. За інформацією Reuters, відповідний запит Києва включає 1200 одиниць хвостових частин KMU-572 та 332 одиниці типу KMU-556.

До слова, Кабінет міністрів України офіційно погодив радикальне збільшення фінансування сектору безпеки та оборони на 2026 рік. Завдяки розблокуванню масивного пакета допомоги від Європейського Союзу, загальний оборонний бюджет країни сягне 4,367 трлн грн. Це на 63,5% більше, ніж минулого року, що дозволить забезпечити ЗСУ найсучаснішим озброєнням та стабільними виплатами.