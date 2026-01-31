Трамп заявив про рамкову угоду про купівлю Гренландії. Нуук це відкидає

Окреме обурення в Нууку викликали розмови про те, що гренландцям могли б запропонувати по 100 тис. доларів за зміну громадянства

Заяви президента США Дональда Трампа про нібито досягнуте «рамкове погодження» щодо Гренландії не мають жодного підґрунтя. Про це прямо заявила міністерка економіки Гренландії Наая Натаніельсен, фактично спростувавши слова Білого дому, передає «Главком».

За її словами, жодної угоди не існує, а розмови про «купівлю», «вплив» чи фінансові домовленості – це вигадка. «Нам спершу потрібно взагалі почати діалог», – наголосила Натаніельсен, підкресливши, що будь-які контакти зі США можливі лише в межах оборони та безпеки, але не щодо суверенітету чи власності на територію.

Міністерка чітко окреслила позицію уряду в Нуук: Гренландія має «червоні лінії», і головна з них — суверенітет, який не є предметом торгу.

Натаніельсен пояснила, чому риторика Вашингтона викликала таку різку реакцію. На її думку, інтерес США до острова виглядає як повернення експансіоністського мислення, яке, здавалося, залишилося в минулому після Другої світової війни.

«Для нас складно зрозуміти цей підхід. Ми вважали, що з таким мисленням було покінчено», – зазначила вона.

Окреме обурення в Нууку викликали розмови про те, що гренландцям могли б запропонувати по 100 тис. доларів за зміну громадянства.

Натаніельсен відреагувала на це з іронією: «Ви б за 100 тис. доларів відмовилися від того, щоб бути німцем?». І додала: «Ми не продаємося».

Як повідомлялось, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.