Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 

Дональд Трамп заявив про претензії на Гренландію та показався на тлі карти країни

У Білому домі закликали стежити за розвитком ситуації щодо Гренландії

Білий Дім виклав на своєму офіційному акаунті у соцмережі Х фото президента США Дональда Трампа, який дивиться на карту Гренландії за вікном. Про це повідомяє «Главком» із посиалнням на допис Білого дому.

У Білому домі закликали стежити за перебігом подій, натякаючи на ситуацію з Гренландією. «Натисніть, щоб стежити за розвитком ситуації», – йдеться у підписі до фото з Трампом.

Трамп показався на тлі карти Гренландії фото: Х.com/WhiteHouse

Зокрема на фото Дональд Трамп зображений ззаду, він дивиться у вікно, за яким знаходиться карта Гренландії, яку додали за допомогою монтажу. Поруч із Трампом, схоже сидить віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також дивиться у вікно.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

Повідомлялося, що президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення. Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово повторював, що хоче отримати контроль над Гренландією, оскільки, на його думку, острів має ключове значення для військової стратегії США, і стверджує, що Данія не зробила достатньо для його захисту.