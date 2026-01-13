Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
Дональд Трамп заявив про претензії на Гренландію та показався на тлі карти країни
фото: Х.com/WhiteHouse

У Білому домі закликали стежити за розвитком ситуації щодо Гренландії

Білий Дім виклав на своєму офіційному акаунті у соцмережі Х фото президента США Дональда Трампа, який дивиться на карту Гренландії за вікном. Про це повідомяє «Главком» із посиалнням на допис Білого дому. 

У Білому домі закликали стежити за перебігом подій, натякаючи на ситуацію з Гренландією. «Натисніть, щоб стежити за розвитком ситуації», – йдеться у підписі до фото з Трампом.

Трамп показався на тлі карти Гренландії
Трамп показався на тлі карти Гренландії
фото: Х.com/WhiteHouse

Зокрема на фото Дональд Трамп зображений ззаду, він дивиться у вікно, за яким знаходиться карта Гренландії, яку додали за допомогою монтажу. Поруч із Трампом, схоже сидить віцепрезидент США Джей Ді Венс, який також дивиться у вікно.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Дональд Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

Повідомлялося, що президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення. Президент США Дональд Трамп останніми днями неодноразово повторював, що хоче отримати контроль над Гренландією, оскільки, на його думку, острів має ключове значення для військової стратегії США, і стверджує, що Данія не зробила достатньо для його захисту. 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп стверджував, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам нібито для національної безпеки
Спецпредставник Трампа заперечив, що США прагнуть захопити Гренландію
24 грудня, 2025, 21:37
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
Прессекретарка Трампа оголосила про вагітність
27 грудня, 2025, 05:28
Трамп прокоментував долю Донбасу
Трамп прокоментував долю Донбасу
29 грудня, 2025, 01:12
Трамп заявив, що віцепрезидентку Венесуели може спіткати гірша доля, ніж у Мадуро
Трамп заявив, що віцепрезидентку Венесуели може спіткати гірша доля, ніж у Мадуро
4 сiчня, 23:45
Перед виборами Трамп побажав удачі Орбану
Трамп побажав удачі Орбану на виборах в Угорщині
9 сiчня, 11:51
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США
9 сiчня, 23:57
Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
Reuters: США обговорять з іншими країнами зменшення залежності від Китаю
11 сiчня, 23:28
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
Вчора, 05:32
Чи зіграє жіноча збірна РФ товариську гру з США?
Росія обговорює з США проведення матчів юнацьких та жіночих футбольних збірних
29 грудня, 2025, 17:37

Політика

Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт
Французькі фермери перекривають столицю через дешевий імпорт
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
Білий дім опублікував фото Трампа на тлі карти Гренландії 
Будапешт призначив дату парламентських виборів
Будапешт призначив дату парламентських виборів
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Литва виступила із заявою проти відновлення діалогу ЄС з Путіним
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
Європейські столиці посперечалися через військові закупівлі України
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу
Іран пригрозив США «незабутнім уроком» у разі нападу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua