Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
фото: Reuters

Трамп звернувся до прем’єра Норвегії

Президент США Дональд Трамп у письмовому зверненні до прем'єр-міністра Норвегії заявив, що він більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир», оскільки йому не було присуджено Нобелівську премію миру, і повторив свою вимогу щодо контролю над Гренландією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Цей дипломатичний випад став відповіддю на спільне звернення лідерів Норвегії та Фінляндії, які намагалися переконати Трампа скасувати 10% мита, запроваджені проти європейських союзників через «гренландське питання».

За словами Стере, ця нота, поширена адміністрацією США серед інших країн, була надіслана Трампу у відповідь на коротке звернення прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Штере та президента Фінляндії Александера Стубба, в якому вони висловили незгоду з його рішенням запровадити тарифи на європейських союзників через їхню відмову дозволити США взяти під контроль Гренландію.

У своєму зверненні Стере та Стубб вказали на необхідність деескалації риторики та попросили про телефонний дзвінок із Трампом, йдеться у заяві прем'єр-міністра Норвегії. Відповідь Трампа надійшла невдовзі після того, як вони надіслали своє звернення.

 «Дорогий Джонасе! Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 Wars PLUS, я більше не відчуваю себе зобов'язаним думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінуючим, а тепер можу думати про те, що є добрим і правильним для Сполучених Штатів Америки», – написав Трамп у своїй відповіді, з якою ознайомилося агентство Reuters.

Трамп відкрито агітував за Нобелівську премію миру, яку минулого року було присуджено лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо.

«Я кілька разів чітко пояснював Трампу загальновідомий факт, що премію присуджує незалежний Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії», – сказав Стере.

Мачадо вручила Трампу свою золоту медаль під час зустрічі в Білому домі минулого тижня, хоча Норвезький Нобелівський комітет заявив, що премія не може бути передана, розділена або анульована.

Нобелівський комітет у понеділок не одразу відповів на запит про коментар.

У своєму посланні до Стере Трамп також знову поставив під сумнів суверенітет Данії над Гренландією, заявивши: «Данія не може захистити цю землю від Росії чи Китаю, і чому вони взагалі мають «право власності»?»

«Немає письмових документів, лише відомо, що сотні років тому там причалив човен, але й у нас там причалювали човни».

Данський суверенітет над величезним, багатим на корисні копалини островом задокументовано в низці обов'язкових правових документів, включаючи договір, укладений у 1814 році. США неодноразово визнавали, що Гренландія є частиною Королівства Данія.

Трамп завершив своє звернення до Сторса з типовою для нього жвавістю.

«Я зробив для НАТО більше, ніж будь-хто інший з моменту його заснування, і тепер НАТО має зробити щось для Сполучених Штатів. Світ не буде безпечним, якщо ми не матимемо повного та тотального контролю над Гренландією. Дякую! Президенте DJT».

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що НАТО протягом 20 років попереджало Данію про російську загрозу в Гренландії.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Гренландія Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
Вчора, 21:39
Лідерка венесуельської опозиції передала свою медаль Дональду Трампу
Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу
17 сiчня, 01:59
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
Зустріч Трампа з Мачадо, новий етап мирного плану щодо Гази: головне за ніч
16 сiчня, 05:49
Трамп заявив, що, за отриманими ним даними, в Ірані припинилися страти та вбивства протестувальників
Трамп заявив, що вбивства в Ірані припинилися
14 сiчня, 23:43
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
FT: Лідери G7 переконуватимуть Трампа підтримати гарантії безпеки для України
14 сiчня, 05:21
Після усунення від влади Мадуро США оголосили, що вони «керуватимуть» політикою Венесуели
Трамп проголосив себе очільником Венесуели
12 сiчня, 07:35
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом
28 грудня, 2025, 02:54
The Telegraph: світ, який ми знали – більше не існує
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
26 грудня, 2025, 14:24
Підтримуваний Трампом Асфура переміг на президентських виборах у Гондурасі після тижнів затримок і суперечок
Пожежа в порту на Кубані, вибори в Гондурасі: головне за ніч
25 грудня, 2025, 05:43

Політика

Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Латвія викрила агентів, які передавали РФ інформацію про військову техніку для України
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Без участі США, але з Україною: ЄС обговорює нову оборонну коаліцію
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Брюссель запевнив: конфлікт через Гренландію не торкнеться України
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»
Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов'язаним «думати виключно про мир»

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua