Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я
фото з відкритих джерел

29-річний житель Івано-Франківської області планував незаконно перетнути кордон

Біля державного кордону з Румунією виявлено тіло чоловіка 1997 року народження, жителя Івано-Франківської області. Як інформує «Главком», про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на своїй сторінці у Facebook.

«До прикордонників звернулися родичі громадянина, які повідомили, що він планує незаконно перетнути державний кордон, проте під час нелегального походу чоловікові стало погано. Група реагування виявила його тіло неподалік кордону», – зазначили у повідомленні.

Молодому чоловікові стало зле у лісі під Румунією. Прикордонники виявили його труп фото 1

За висновком лікарів, смерть настала через серцеву недостатність. В управлінні також нагадали, що з початку 2022 року на державному кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків при спробах незаконного перетину межі.

«Вкотре застерігаємо, що перетин державного кордону поза пунктами пропуску – це не лише незаконно, а й небезпечно для життя та здоров’я», – додали прикордонники.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили про викриття масштабної корупційної схеми в Державній прикордонній службі України. Колишні та чинні високопосадовці відомства роками сприяли незаконному переправленню цигарок до ЄС, використовуючи для цього автомобілі з підробленими дипломатичними номерами та залучали родичів українських дипломатів. Слідство встановило, що за безперешкодний проїзд лише однієї автівки прикордонники отримували фіксовану суму – €3000.

Також повідомлялося, що колишнього голову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека було звільнено з військової служби. Напередодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять обшуки в ексочільника Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

