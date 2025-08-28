Путін і Кім Чен Ин відвідають парад в Пекіні

Кім Чен Ин приїде на військовий парад до Китаю і зустрінеться там із Путіним

Диктатори Володимир Путін і Північної Кореї Кім Чен Ин візьмуть участь у військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю закінчення Другої світової війни та перемозі китайського народу у війні опору японській агресії. Парад заплановано на 3 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

«Цей захід дозволить китайському лідеру продемонструвати свій вплив – хай і обмежений – як на Путіна, так і на Кім Чен Іна в той момент, коли Вашингтон намагається досягти угоди з Москвою про завершення війни в Україні», – йдеться у статті.

Для Кім Чен Ина це буде перша багатостороння міжнародна зустріч, яку можна назвати дипломатичною перемогою голови КНР Сі Цзіньпіна.

За даними китайських ЗМІ, на святкові заходи прибудуть глави держав та урядів 26 країн. Окрім Путіна та Кім Чен Ина, серед гостей очікується президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як зазначає BBC, спільна присутність лідерів Росії та КНДР на такому заході є рідкісною подією для Кім Чен Ина і, як зазначають аналітики, символізує поглиблення зв'язків між трьома країнами.

На пресконференції в четвер представник МЗС Китаю подякував КНДР за багаторічну «традиційну дружбу» та заявив, що дві країни продовжать співпрацювати заради «миру та стабільності в регіоні».

До слова, президент США Дональд Трамп не буде присутній на заході, але раніше цього тижня він заявив, що хотів би зустрітися з лідером КНДР. До слова, Китай активно нарощує ядерний арсенал і підтримує Росію, що викликає занепокоєння на Заході.