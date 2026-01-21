Головна Світ Політика
search button user button menu button

Всесвітній економічний форум може змінити місце проведення: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Всесвітній економічний форум може змінити місце проведення: подробиці
Фінк розглядає серед потенційних майданчиків такі міста, як Детройт, Дублін, Джакарта та Буенос-Айрес
фото: Bloomberg

Фінк переглядає концепцію форуму і хоче, щоб доступ до нього був розширений за межі політичних та бізнес-лідерів

Ларрі Фінк, тимчасовий співголова Всесвітнього економічного форуму, відкрито розмірковує про зміну місця проведення флагманського заходу, який щорічно проходить у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ви також повинні побачити, як ВЕФ починає робити щось нове: з'являтися – і слухати – в тих місцях, де насправді будується сучасний світ. Давос, так. Але також такі місця, як Детройт і Дублін, і такі міста, як Джакарта і Буенос-Айрес», – написав Фінк.

Генеральний директор Blackrock визнав, що форум, ймовірно, ще деякий час залишатиметься «синонімом Давосу». Зазначається, що Фінк приватно обговорював варіанти перенесення флагманського зібрання форуму в інші місця на ротаційній основі.

Водночас представник ВЕФ зазначив, що форум «радий бути в Давосі цього року і сподівається на продовження співпраці та партнерства на всіх рівнях зі Швейцарією». Фінк переглядає концепцію форуму і хоче, щоб доступ до нього був розширений за межі політичних та бізнес-лідерів. Співголова форуму Андре Гофман, який також є віцеголовою ради директорів фармацевтичного гіганта Roche Holding AG, погоджується з цим.

Нагадаємо, Володимир Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців.

Читайте також:

Теги: форум в давосі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міністра, Україна імпортує рекордний обсяг електроенергії з Європи
Скільки енергопотужностей втратила Україна з жовтня 2025 року: деталі від Мінекономіки
Вчора, 15:37
Зеленський: Сигнали з Давосу від команди йдуть
Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос
Вчора, 13:04
Зеленський повідомляв, що не планує їхати у Швейцарію через критичну ситуацію в енергетиці
Зеленський про візит у Давос: Нікому не потрібні розмови без результатів
Вчора, 20:27
Компанії Notus Energy та Horizon Capital домовилися про фінансування спільного проєкту з будівництва вітропарку в Одеській області
На Одещині зʼявиться потужний вітропарк: укладено угоду
Вчора, 21:03
Міністр економіки України Олексій Соболєв: без зростання економіки Україна не потягне оборону
Мінекономіки: Україна ставить безпеку вище економіки, спираючись на МВФ
19 сiчня, 19:11
Трамп заявляв, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Чи відбудеться зустріч Трампа та Зеленського у Давосі? Версія Politico
Вчора, 07:58
Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мир ближче, але швидкого завершення не буде
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни
Вчора, 20:09
Трамп продовжить свою поїздку на Всесвітній економічний форум у Давосі
Літак Трампа повернувся до США через технічну несправність на шляху до Давоса
Сьогодні, 06:20
Давос стане майданчиком для зустрічі Трампа і Зеленського
Axios: Трамп планує зустріч із Зеленським у Давосі
Вчора, 16:24

Політика

Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Всесвітній економічний форум може змінити місце проведення: подробиці
Всесвітній економічний форум може змінити місце проведення: подробиці
Ізраїль прийняв пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру
Ізраїль прийняв пропозицію Трампа приєднатися до Ради миру
Прем’єр Канади в Давосі: повний текст промови, яка наробила галасу
Прем’єр Канади в Давосі: повний текст промови, яка наробила галасу
Європа може погодитися віддати Гренландію США – Bloomberg
Європа може погодитися віддати Гренландію США – Bloomberg
Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог
Трамп розказав, як ним пишається... Господь Бог

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
Вчора, 19:56
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Вчора, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
19 сiчня, 17:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua