Всесвітній економічний форум може змінити місце проведення: подробиці

Ларрі Фінк, тимчасовий співголова Всесвітнього економічного форуму, відкрито розмірковує про зміну місця проведення флагманського заходу, який щорічно проходить у швейцарському Давосі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Ви також повинні побачити, як ВЕФ починає робити щось нове: з'являтися – і слухати – в тих місцях, де насправді будується сучасний світ. Давос, так. Але також такі місця, як Детройт і Дублін, і такі міста, як Джакарта і Буенос-Айрес», – написав Фінк.

Генеральний директор Blackrock визнав, що форум, ймовірно, ще деякий час залишатиметься «синонімом Давосу». Зазначається, що Фінк приватно обговорював варіанти перенесення флагманського зібрання форуму в інші місця на ротаційній основі.

Водночас представник ВЕФ зазначив, що форум «радий бути в Давосі цього року і сподівається на продовження співпраці та партнерства на всіх рівнях зі Швейцарією». Фінк переглядає концепцію форуму і хоче, щоб доступ до нього був розширений за межі політичних та бізнес-лідерів. Співголова форуму Андре Гофман, який також є віцеголовою ради директорів фармацевтичного гіганта Roche Holding AG, погоджується з цим.

Нагадаємо, Володимир Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців.