Том Роуз заявив, що припиняє всі контакти з Влодзімежем Чажастим

Посол Сполучених Штатів у Польщі заявив, що припиняє всі контакти зі спікером нижньої палати польського парламенту (Сейму) Влодзімежем Чажастим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Як повідомляється, дипломатичний скандал виник після того, як спікер Сейму Чарзастий заявив, що Дональд Трамп «не заслуговує» на Нобелівську премію миру. На це Том Роуз звинуватив Влодзімежа Чажастого в «обурливих та нічим не спровокованих образах, спрямованих проти президента США Дональда Трампа». І це при тому, що Польща залишається одним із найближчих союзників США в Європі та розташована на східному фланзі НАТО.

Зауважимо, Польща, яка межує як з Росією, так і з Україною, залишається однією із найсильніших прихильників Києва в ЄС, а її уряд скептично ставиться до зусиль Трампа щодо переговорів про мирну угоду з Москвою.

Нагадаємо, Польща затримала підозрюваних у контрабанді з повітряними кулями з Білорусі. Повідомляється, що правоохоронцями було затримано п’ять чоловіків. Суд прийняв рішення про тримання їх під вартою протягом трьох місяців.

Наприкінці січня 2026 року польські військові зафіксували вторгнення в повітряний простір країни об’єктів, що наближалися з боку Білорусі.

Згодом Польща знову фіксувала вторгнення у свій повітряний простір метеозондів з території Білорусі. Об’єкти, схожі на повітряні кулі з’являлися у Польщі три дні поспіль. Чергове вторгнення у повітряний простір Польщі стався в ніч з першого на друге лютого. Польоти куль не становили загрози для повітряного простору Польщі та населення країни.