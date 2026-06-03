Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією
Рубіо висловився за збереження контактів із Росією задля запобігання кризам
скріншот з відео
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Марко Рубіо вважає, що відносини РФ і США вони стануть більш дружніми після закінчення війни в Україні

Двосторонні контакти між Вашингтоном та Москвою мають стратегічне значення для Сполучених Штатів, а після завершення бойових дій в Україні вони можуть трансформуватися у «більш дружні». Про це під час виступу в Палаті представників заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

Рубіо зазначив, що американський президент Дональд Трамп не вважає дипломатичний діалог ознакою слабкості чи поступок, як це сприймалося раніше.

За словами Рубіо, навіть якщо перемовини не завжди приносять миттєвий результат, наявність відкритих каналів зв'язку є критично важливою для запобігання масштабним кризам та врегулювання потенційних конфліктів у майбутньому.

Раніше Марко Рубіо зазначив, що перспективи мирної угоди між Україною та Росією наразі залишаються невизначеними, оскільки сторони не готові до необхідних компромісів. 

Сполучені Штати вже тривалий час працюють над тим, щоб створити умови для переговорів між Києвом і Москвою. Водночас ці зусилля поки що не принесли результату.

«На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки, необхідні для встановлення миру», – заявив держсекретар.

Нагадаємо, Рубіо прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За його словами, російський міністр передав послання від Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа, і він уже передав його американському лідеру.

За словами журналіста, Рубіо також применшив значення припущень, що Росія конкретно закликала США вивести персонал посольства з Києва, сказавши, що Москва загалом попередила дипломатичні установи про те, що українська столиця залишається небезпечною. «Небезпека у всіх цих війнах, які тривають і продовжуються, полягає в тому, що вони завжди несуть загрозу ескалації», – додав він.

Теги: росія США Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
13 травня, 09:14
Швейцарська розвідка попередила Європу про справжні плани Кремля
Росія вже веде війну проти Європи? Розвідка Швейцарії забила на сполох
6 травня, 17:53
Поліція біля Ісламського центру у Сан-Дієго
У Сан-Дієго в мечеті підлітки вбили трьох людей і вчинили самогубство
19 травня, 01:33
Російські лікарні витрачають ресурси на військових, поки цивільним бракує допомоги
Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування
19 травня, 15:24
Глава держави заявив, що з початку 2026 року російська армія втратила в Україні понад 145 тис. військових
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року
22 травня, 11:42
Навроцький: Росія кинула виклик усьому євроатлантичному порядку
Президент Польщі зробив тривожну заяву про безпеку НАТО
13 травня, 14:06
Вашингтон готує нові кроки щодо Ірану
Трамп пішов на поступки Ірану? США заговорили про пом’якшення санкцій
18 травня, 19:42
Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
23 травня, 10:14
Видно масштабну пожежу на території нафтового терміналу
Атака на нафтовий термінал в Петербурзі: супутниковий знімок з наслідками удару
Вчора, 15:56

Політика

Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що
Рубіо заявив, що Гренландія є частиною Данії, але лише поки що
Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією
Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією
Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною
Шлях до ЄС розблоковано? Угорщина заявила про угоду з Україною
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
Держсекретар США назвав головну перешкоду миру в Україні
Трамп почав згортати одну з ключових ролей США в НАТО
Трамп почав згортати одну з ключових ролей США в НАТО
Глава уряду Угорщини оцінив майбутнє санкцій проти Росії
Глава уряду Угорщини оцінив майбутнє санкцій проти Росії

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Вчора, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua