Рубіо заявив, що для США важливо зберігати відносини з Росією

Марко Рубіо вважає, що відносини РФ і США вони стануть більш дружніми після закінчення війни в Україні

Двосторонні контакти між Вашингтоном та Москвою мають стратегічне значення для Сполучених Штатів, а після завершення бойових дій в Україні вони можуть трансформуватися у «більш дружні». Про це під час виступу в Палаті представників заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає «Главком».

Рубіо зазначив, що американський президент Дональд Трамп не вважає дипломатичний діалог ознакою слабкості чи поступок, як це сприймалося раніше.

За словами Рубіо, навіть якщо перемовини не завжди приносять миттєвий результат, наявність відкритих каналів зв'язку є критично важливою для запобігання масштабним кризам та врегулювання потенційних конфліктів у майбутньому.

Раніше Марко Рубіо зазначив, що перспективи мирної угоди між Україною та Росією наразі залишаються невизначеними, оскільки сторони не готові до необхідних компромісів.

Сполучені Штати вже тривалий час працюють над тим, щоб створити умови для переговорів між Києвом і Москвою. Водночас ці зусилля поки що не принесли результату.

«На жаль, до цього моменту жодна зі сторін, особливо російська, не виявила готовності піти на поступки, необхідні для встановлення миру», – заявив держсекретар.

Нагадаємо, Рубіо прокоментував свою телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. За його словами, російський міністр передав послання від Володимира Путіна для президента США Дональда Трампа, і він уже передав його американському лідеру.

За словами журналіста, Рубіо також применшив значення припущень, що Росія конкретно закликала США вивести персонал посольства з Києва, сказавши, що Москва загалом попередила дипломатичні установи про те, що українська столиця залишається небезпечною. «Небезпека у всіх цих війнах, які тривають і продовжуються, полягає в тому, що вони завжди несуть загрозу ескалації», – додав він.