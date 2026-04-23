Розмінування Ормузької протоки. Пентагон встановив терміни

Іванна Гончар
Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв. Через неї проходить близько 20% світових поставок нафти

Повне розмінування Ормузької протоки може зайняти до шести місяців. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело, обізнане з перебігом закритого брифінгу для американських законодавців, на якому Пентагон озвучив відповідні терміни, передає «Главком».

За словами джерела, відповідну оцінку озвучили під час секретного засідання Комітету з питань збройних сил Палати представників США. Йдеться про знешкодження мін, які, за даними розвідки, були встановлені Іраном у стратегічно важливій протоці.

Операція ускладнюється тим, що міни можуть бути розміщені з використанням сучасних технологій, що ускладнює їх виявлення та знешкодження.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування енергоносіїв. Через неї проходить близько 20% світових поставок нафти. Через мінну загрозу судноплавство в регіоні суттєво обмежене, що вже вплинуло на глобальні ціни на нафту та газ.

У Пентагоні попереджають, що навіть після завершення бойових дій ситуація на енергетичних ринках може залишатися нестабільною ще тривалий час.

За даними джерела, брифінг залишив у законодавців чимало запитань щодо вартості війни з Іраном, стратегії США та подальших дій. Зокрема, обговорювалися й інші спірні моменти, пов’язані з ходом бойових дій.

Як повідомлялось, Україна направила військових до Лондона для участі в обговоренні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. 

Росію отримала запрошення на саміт G20 у США
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
Ердоган зробив заяву про переговори Зеленського з Путіним
Міністр ВМС США раптово подав у відставку
