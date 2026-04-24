Солдат США заробив $400 тис. на ставках про повалення Мадуро – його заарештували

Міністерство юстиції США повідомило про арешт військовослужбовця спецпідрозділу, якого підозрюють у використанні секретної інформації для заробітку сотень тисяч доларів на ставках щодо повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це пише ABC News, передає «Главком».

Йдеться про Ганнона Кена Ван Дайка, який, за даними слідства, зробив ставки на платформі прогнозів Polymarket ще до офіційного оголошення про операцію США із захоплення Мадуро.

За інформацією прокурорів, військовий поставив близько 33 тис. доларів на низку подій, пов’язаних із можливим усуненням венесуельського лідера та вторгненням США. У результаті ці ставки принесли йому понад 409 тис. доларів прибутку.

Найбільший виграш забезпечила ставка на те, що Мадуро втратить владу до кінця січня – вона дала понад 400 тис. доларів із прибутковістю понад 1200%.

Слідчі вважають, що Ван Дайк використав конфіденційну інформацію про військову операцію, до якої мав безпосередній доступ. Після того як його угоди привернули увагу через підозрілу активність, він нібито намагався приховати сліди: видалити акаунт, змінити дані та замаскувати походження коштів.

Військовому висунули одразу кілька обвинувачень, зокрема у шахрайстві, незаконному використанні державної інформації та електронному шахрайстві.

У матеріалах справи також зазначається, що Ван Дайк брав участь у самій операції. Його зафіксували на борту десантного корабля USS Iwo Jima, куди доставили Мадуро після затримання.

