Трамп заявив, що розглядає можливість приєднання Венесуели до складу США

Трамп заявив, що Венесуела його любить

Дональд Трамп впевнений, що населення Венесуели його любить

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що Венесуела може стати 51-м американським штатом. Про такі плани він розповів у розмові з ведучим телеканалу Fox News Джоном Робертсом, про що згодом поінформував кореспондент Білл Мелугін. Про це пише «Главком».

Свій інтерес до південноамериканської країни Трамп пояснив економічними чинниками. Зокрема, він наголосив на величезних запасах природних ресурсів, оцінивши вартість венесуельської нафти у $40 трлн.

Також американський лідер висловив упевненість у лояльності місцевого населення, заявивши, що «Венесуела любить Трампа».

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує балотуватися в президенти Венесуели.

Американський лідер підкреслив, що зараз задоволений нинішньою очільницею Венесуели. Водночас він заявив, що нібито має високий рівень підтримки у цій країні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США зняло санкції з виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яка входить до найближчого оточення Ніколаса Мадуро. Згідно з рішенням, ім’я Делсі Родрігес вилучили зі списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб (SDN), який передбачає обмеження фінансових операцій і доступу до активів у юрисдикції США.

Як повідомлялося, звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

Після усунення Ніколаса Мадуро Родрігес вжила низку кроків для збереження підтримки США, зокрема звільнила частину політичних в’язнів та дозволила продаж від 30 до 50 мільйонів барелів нафти Сполученим Штатам.

Водночас у нещодавній промові вона заявила, що з неї «досить» втручання США, що, за даними джерел, також посилило занепокоєння у Вашингтоні.