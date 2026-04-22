Дії США проти Ірану вийшли за межі Близького Сходу: подробиці

Єгор Голівець
США захопили іранський танкер в Індійському океан
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Американські військові захопили іранський танкер в Індійському океані та розширили операцію проти тіньового флоту

США провели операцію із захоплення іранського танкера в Індійському океані, що свідчить про розширення протидії тіньовому флоту поза межами Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

Американські військові захопили танкер «Тіфані» у відкритих водах Індійського океану. Судно підозрюють у контрабанді іранської нафти в обхід міжнародних санкцій.

Як зазначається, санкції проти танкера запровадили ще минулого літа. За даними американських посадовців, «Тіфані» використовували у схемі перевалки нафти «корабель-корабель», яка є ключовим інструментом роботи тіньового флоту.

Згідно із супутниковими знімками, у березні судно завантажили на острові Харг – головному нафтовому терміналі Ірану в Перській затоці. За оцінками, на борту може перебувати до двох мільйонів барелів нафти.

Американський чиновник повідомив, що рішення щодо подальшої долі судна та екіпажу ухвалять протягом кількох днів. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн раніше заявив, що американські сили переслідуватимуть «будь-яке судно під іранським прапором або будь-яке судно, яке намагається надати матеріальну підтримку Ірану», зокрема і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Паралельно американські есмінці супроводжують щонайменше два іранські танкери: «Дорена» та «Севін» — біля західного узбережжя Індії. Станом на 21 квітня морська блокада іранських портів, яка діє з 13 квітня, змусила розвернути щонайменше 28 суден.

За даними трьох американських чиновників, найближчими днями до регіону прибуде третій авіаносець США – «Джордж Г. В. Буш». Наразі він проходить транзитом через схід Африки.

Після його прибуття США зосередять у регіоні найбільшу кількість військово-морських сил із початку нинішнього протистояння з Іраном. Авіаносці «Джеральд Р. Форд» і «Авраам Лінкольн» уже перебувають відповідно у Червоному та Аравійському морях.

Нагадаємо, що США не розблоковуватимуть Ормузьку протоку, адже без цієї блокади досягти угоди з Іраном буде неможливо. Трамп заявив, що насправді Іран зацікавлений у тому, щоб Ормузька протока залишалася відкритою, адже через її закриття країна втрачає $500 млн на день. Саме Штати «повністю заблокували» протоку, а іранські посадовці показово виступають за її закриття, щоб «зберегти обличчя».

Трамп склав список «неслухняних» країн НАТО і пригрозив наслідками
США впровадили українські технології ППО на ключовій базі
Посли ЄС схвалили кредит Україні на €90 млрд і нові санкції проти РФ
Нідерланди передали Україні корабель для розмінування моря
У Болгарії пасажирський автобус в'їхав у групу українців: є жертви
