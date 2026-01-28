Головна Світ Політика
Розвідка США поставила під сумнів готовність Венесуели розірвати зв'язки з РФ, Китаєм та Іраном

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Розвідка США поставила під сумнів готовність Венесуели розірвати зв’язки з РФ, Китаєм та Іраном
Розвідка США сумнівається у готовності тимчасової лідерки Венесуели розірвати зв’язки з союзниками РФ, Китаю та Ірану
фото: Reuters

Адміністрація Трампа наразі не бачить реальної альтернативи співпраці з Родрігес

Звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з відповідними розвідувальними оцінками, пише «Главком».

За даними агентства, Вашингтон публічно вимагає від Каракаса розірвати відносини з цими країнами, включно з висилкою їхніх дипломатів і радників з Венесуели. Водночас Родрігес поки що не оголосила про такі кроки, попри присутність представників Росії, Китаю та Ірану на її інавгурації.

Джерела Reuters зазначають, що в розвідувальних звітах йдеться про відсутність впевненості, що Родрігес повністю підтримує стратегію США щодо Венесуели. Це викликає занепокоєння у Вашингтоні, який прагне зменшити вплив своїх геополітичних суперників у Західній півкулі.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф 15 січня відвідав Каракас для переговорів із Родрігес щодо політичного майбутнього країни. Водночас Reuters зазначає, що невідомо, чи ці контакти вплинули на оцінки американської розвідки.

Адміністрація Трампа розглядає Венесуелу як важливий елемент своєї стратегії у регіоні, зокрема через величезні нафтові запаси країни, яка є членом ОПЕК. У Вашингтоні вважають, що розрив Венесуели з Росією, Китаєм та Іраном відкрив би шлях для масштабніших американських інвестицій в енергетичний сектор.

Водночас джерела попереджають, що сумніви щодо лояльності Родрігес можуть підірвати зусилля США керувати перехідним процесом у Венесуелі без розширення прямої військової присутності.

Після усунення Ніколаса Мадуро Родрігес вжила низку кроків для збереження підтримки США, зокрема звільнила частину політичних в’язнів та дозволила продаж від 30 до 50 мільйонів барелів нафти Сполученим Штатам.

Водночас у нещодавній промові вона заявила, що з неї «досить» втручання США, що, за даними джерел, також посилило занепокоєння у Вашингтоні.

Reuters зазначає, що адміністрація Трампа наразі не бачить реальної альтернативи співпраці з Родрігес, але водночас налагоджує контакти з представниками військових і силових структур Венесуели на випадок зміни політичної конфігурації.

У матеріалі також зазначається, що лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо розглядається у Вашингтоні як можливий довгостроковий варіант для керівництва країною, однак, за оцінками розвідки, наразі вона не має достатньої підтримки з боку силових структур та нафтового сектору.

Теги: нафта Венесуела США

