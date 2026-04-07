«Швидко вивчу іспанську і балотуватимусь». Трамп зробив заяву про вибори у Венесуелі

Глава Білого дому: «Коли я закінчу з усім цим, я можу поїхати до Венесуели»

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує балотуватися в президенти Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Білого дому.

Американський лідер підкреслив, що зараз задоволений нинішньою очільницею Венесуели. Водночас він заявив, що нібито має високий рівень підтримки у цій країні.

«Коли я закінчу з усім цим, я можу поїхати до Венесуели. Я швидко вивчу іспанську – це не займе багато часу, у мене добре виходить вивчати мови. І я поїду до Венесуели. Я буду балотуватися на пост президента», – сказав Трамп.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США зняло санкції з виконувачки обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес, яка входить до найближчого оточення Ніколаса Мадуро. Згідно з рішенням, ім’я Делсі Родрігес вилучили зі списку спеціально позначених громадян і заблокованих осіб (SDN), який передбачає обмеження фінансових операцій і доступу до активів у юрисдикції США.

Як повідомлялося, звіти американської розвідки поставили під сумнів готовність тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес повністю співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа та розірвати зв’язки з ключовими супротивниками США, зокрема Росією, Китаєм та Іраном.

Після усунення Ніколаса Мадуро Родрігес вжила низку кроків для збереження підтримки США, зокрема звільнила частину політичних в’язнів та дозволила продаж від 30 до 50 мільйонів барелів нафти Сполученим Штатам.

Водночас у нещодавній промові вона заявила, що з неї «досить» втручання США, що, за даними джерел, також посилило занепокоєння у Вашингтоні.