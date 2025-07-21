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Трамп заявив, що США стали «найшанованішою країною у світі»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що США стали «найшанованішою країною у світі»
Трамп: Це період, який вважається одним з найзначніших для будь-якого президента
фото: The White house/Facebook

Трамп привітав американців із півріччям свого президенсвта, назвавши її важливою

Президент США Дональд Трамп назвав Сполучені Штатит«найкрутішою» та «найшанованішою країною у світі».  Про це він заявив у соцмережі Truth Social з нагоди півроку свого другого президентського терміну, повідомляє «Главком» .

У своєму зверненні до громадян Трамп привітав американців із цією датою, назвавши її важливою.

«Отакої, час летить непомітно! Сьогодні шостий місяць мого другого терміну. Це період, який вважається одним з найзначніших для будь-якого президента. Іншими словами, ми зробили багато хорошого і великого, включаючи припинення численних воєн у країнах, які були пов’язані з нами лише торгівлею або, в окремих випадках, дружбою», – написав він.

За словами Трампа, пів року – це небагато, але цього часу вистачило, аби запустити процес «повного відродження» країни.

«Рік тому наша країна була мертва, і надії на відродження майже не було. Сьогодні США – найкрутіша і найшанованіша країна у світі. З річницею!» – додав він.

Раніше ми писали, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав новий закон про податки і витрати, до якого включено низку пріоритетів з його передвиборчої кампанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Церемонія підписання відбулася 4 липня в Білому домі з нагоди Дня Незалежності США. Перед цим над резиденцією пролетіли винищувачі F-35 Повітряних сил США.

«Це справді – обіцянки дані, обіцянки виконані», – заявив Трамп перед підписанням документа. Він також назвав новий закон «найбільшою перемогою на сьогодні».

Нагадаємо, у четвер, 3 липня, Палата представників США ухвалила масштабний законопроєкт Дональда Трампа щодо скорочення податків і державних витрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Після ухвалення документа у Конгресі його остаточне затвердження має зробити сам Дональд Трамп.

Перед голосуванням у нижній палаті Конгресу відбулася рекордна за тривалістю промова лідера демократів Гакіма Джеффріса. Він скористався процедурною можливістю, відомою як «магічна хвилина», яка дозволяє виступати без обмежень у часі, й понад вісім годин послідовно критикував ініціативу республіканців.

За даними видання, його виступ тривав 8 годин і 45 хвилин. Дональд Трамп у відповідь висловив обурення через затягування голосування.

Теги: США Дональд Трамп

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