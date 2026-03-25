Келлог порівняв Зеленського з Трампом

glavcom.ua
На початку своєї другої каденції Трамп посварився з Келлогом через його висловлювання про Володимира Зеленського
Експосланець президента США: «Зеленський – жорсткий хлопець. Він дуже схожий на президента Трампа»

Колишній спецпосланець США з питань України Кіт Келлог порівняв українського президента Володимира Зеленського з главою Білого дому Дональдом Трампом. Келлог зазначив, що обидва лідери дуже схожі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsmax.

«Зеленський – жорсткий хлопець. Він дуже схожий на президента Трампа. Він дуже прямий. Він дуже жорсткий – не за статурою, а за своїм характером, манерою поведінки та способом спілкування», – каже він.

Крім того, Келлог також висловив своє захоплення українцями, які стримують агресію РФ, та наголосив, що Путін не виграє війну проти України. Зокрема Келлог зазначив, що на російського диктатора необхідно чинити тиск, аби примусити його до миру.

«Я був в Україні, я бачив людей. Я знаю, що вони роблять. Я був на лінії фронту. Я знаю, що там відбувається. І я дуже поважаю українців, те, що вони зробили за останні чотири з гаком роки, – це вражає. Вони фактично зупинили російську військову машину. І за це їм треба віддати належне. І я думаю, що з часом Путін просто має усвідомити, що він не може виграти цю війну. Він не виграє війну. Він не збирається вигравати війну», – додав експосадовець.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив чергову заяву про лідерів країн. Цього разу він обговорював українського та російського президентів. В інтерв’ю американським медіа він розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському.

Раніше колишній спецпосланець Сполучених Штатів Америки Кіт Келлог заявив, що Росія більше не здатна здобути військову перемогу в Україні. Згідно з його оцінкою, Володимир Путін у глибині душі розуміє безвихідь ситуації та шукає спосіб вийти з війни «з гідністю», оскільки стратегічні цілі Кремля так і не були досягнуті.

