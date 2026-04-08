Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном

Український лідер зазначив, що припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни

Глава держави: «Припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду між США та Іраном про припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни. Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат», – каже він.

Глава держави пояснив, що Україна завжди закликала до припинення вогню з Росією. «Україна ще раз повторює Росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх – що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей», – зазначив український лідер.

Український президент наголосив, що різні країни були залучені до процесу перемовин про завершення війни на Близькому Сході. «І важливо, що Сполучені Штати зробили цей дипломатичний крок. Протягом цих тижнів Україна допомагає захисту життя на Близькому Сході та в Затоці», – розповів очільник України.

Зеленський підкреслив, що українські експертні військові команди продовжать працювати на Близькому Сході заради подальшого розвитку безпекових спроможностей.

«Ситуація в цьому регіоні впливає глобально: будь-які загрози для безпеки й стабільності на Близькому Сході та в Затоці масштабують виклики для економіки й вартості життя в кожній країні. Саме тому має бути гарантована безпека, і інтереси кожного народу мають бути враховані при визначенні післявоєнних умов. Так само принципово захистити й свободу мореплавства в Ормузькій протоці. Рішучість у цьому питанні теж має глобальне значення», – додав глава держави.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США.

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході.

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю.