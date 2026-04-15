Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики

Публікацію швидко видалили після реакції релігійної спільноти, а сам Трамп заперечив будь-які паралелі

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, де його зобразили у вигляді постаті, що нагадує Ісуса Христа, однак після критики видалив його. Зображення викликало гостру реакцію користувачів соцмереж і частини релігійної спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На оприлюдненій картинці Трамп зображений у білому хітоні та червоному гіматії, з долонь якого виходить світло. Однією рукою він торкається лежачого чоловіка в лікарняній сорочці.

фото: Truth social

Поруч із ним зображені медсестра, військовий, чоловік у кепці з написом «ветеран» і жінка, що молиться. На задньому фоні видно статую Свободи, феєрверки та літаки.

Над головою Трампа намальовані силуети чоловіків у військовій формі з крилами, від яких також виходить світло. У верхніх кутах розміщені білоголові орлани, а праворуч – американський прапор.

Публікація спричинила хвилю критики: у коментарях користувачі називали президента богохульником і звинувачували у неповазі до релігійних символів. Після цього зображення було видалено. Як повідомляється, спікер Палати представників США Майк Джонсон особисто звернувся до Трампа з проханням прибрати публікацію.

фото: Reuters

Сам Трамп заперечив, що порівнював себе з Ісусом, і пояснив своє бачення зображення. «Так, я її опублікував, і я думав, що це я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом – я зображений як співробітник Червоного Хреста», – заявив він журналістам.

Водночас частина його союзників назвала інцидент жартом і не надала йому великого значення. «Він робить пости всяку нісенітницю, тому мене це не особливо ображає, але я просто вважаю це безпідставним, типу: навіщо це робити? Це просто відчуття, як комар. Мене це дратує», – сказав один католик із руху MAGA, близький до Білого дому.

Скандал довкола зображення розгорівся на тлі напружених відносин між Дональдом Трампом і Ватиканом. Раніше Папа Римський Лев XIV виступив проти війни в Ірані та закликав до мирних переговорів, що викликало різку реакцію з боку президента США.

Трамп розкритикував главу Католицької церкви, назвавши його «слабким у питаннях злочинності» та «жахливим у зовнішній політиці».

У відповідь Папа Лев XIV заявив, що не боїться тиску з боку Білого дому і продовжить виступати проти війни. Це не перший подібний інцидент: раніше Трамп вже публікував провокативні зображення, зокрема у образі Папи Римського, що також спричиняло суспільний резонанс.