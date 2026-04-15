Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики

Єгор Голівець
glavcom.ua
Союзники Трампа назвали інцидент жартом і не надали йому великого значення
фото: AP

Публікацію швидко видалили після реакції релігійної спільноти, а сам Трамп заперечив будь-які паралелі

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social зображення, де його зобразили у вигляді постаті, що нагадує Ісуса Христа, однак після критики видалив його. Зображення викликало гостру реакцію користувачів соцмереж і частини релігійної спільноти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

На оприлюдненій картинці Трамп зображений у білому хітоні та червоному гіматії, з долонь якого виходить світло. Однією рукою він торкається лежачого чоловіка в лікарняній сорочці.

Поруч із ним зображені медсестра, військовий, чоловік у кепці з написом «ветеран» і жінка, що молиться. На задньому фоні видно статую Свободи, феєрверки та літаки.

Над головою Трампа намальовані силуети чоловіків у військовій формі з крилами, від яких також виходить світло. У верхніх кутах розміщені білоголові орлани, а праворуч – американський прапор.

Публікація спричинила хвилю критики: у коментарях користувачі називали президента богохульником і звинувачували у неповазі до релігійних символів. Після цього зображення було видалено. Як повідомляється, спікер Палати представників США Майк Джонсон особисто звернувся до Трампа з проханням прибрати публікацію.

Сам Трамп заперечив, що порівнював себе з Ісусом, і пояснив своє бачення зображення. «Так, я її опублікував, і я думав, що це я в ролі лікаря. Це було пов’язано з Червоним Хрестом – я зображений як співробітник Червоного Хреста», – заявив він журналістам.

Водночас частина його союзників назвала інцидент жартом і не надала йому великого значення. «Він робить пости всяку нісенітницю, тому мене це не особливо ображає, але я просто вважаю це безпідставним, типу: навіщо це робити? Це просто відчуття, як комар. Мене це дратує», – сказав один католик із руху MAGA, близький до Білого дому.

Скандал довкола зображення розгорівся на тлі напружених відносин між Дональдом Трампом і Ватиканом. Раніше Папа Римський Лев XIV виступив проти війни в Ірані та закликав до мирних переговорів, що викликало різку реакцію з боку президента США.

Трамп розкритикував главу Католицької церкви, назвавши його «слабким у питаннях злочинності» та «жахливим у зовнішній політиці».

У відповідь Папа Лев XIV заявив, що не боїться тиску з боку Білого дому і продовжить виступати проти війни. Це не перший подібний інцидент: раніше Трамп вже публікував провокативні зображення, зокрема у образі Папи Римського, що також спричиняло суспільний резонанс.

Читайте також:

Читайте також

Після Ірану – Україна: чому попереду найважчі місяці
Іран, Китай, РФ та Трамп. Для України починаються важкі місяці
11 квiтня, 19:39
Іран та США домовилися про двотижневе умовне припинення вогню
То хто ж переміг, а хто зазнав поразки на Близькому Сході?
10 квiтня, 07:27
Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
17 березня, 21:04
Подальші кроки Вашингтона залежатимуть від розвитку подій у регіоні
США не відправлятимуть війська на Близький Схід
19 березня, 19:10
Вашингтон намагається віддалити Лукашенка від російського диктатора Володимира Путіна
Лукашенко анонсував «велику угоду» зі США після переговорів з посланцем Трампа
20 березня, 18:20
Трамп різко розкритикував британські авіаносці і назвав їх «іграшками»
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
26 березня, 18:29
Трамп неодноразово заявляв про кінець війни з Іраном
Скільки разів Трамп заявляв про кінець війни з Іраном: підрахунок Axios
31 березня, 04:17
США довели чисельність військ на Близькому Сході до 50 тисяч
Пентагон перекинув тисячі військових на Близький Схід: подробиці
30 березня, 09:38
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
Венс назвав звинувачення Ірану щодо порушення перемир'я безглуздими
8 квiтня, 23:56

Соціум

Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики
Фото Трампа в образі Ісуса викликало хвилю критики
ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання
ГУР викрило схему РФ: зброю виробляють під виглядом медичного обладнання
Партизани паралізували постачання окупантів на Покровському напрямку: подробиці
Партизани паралізували постачання окупантів на Покровському напрямку: подробиці
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
ЄС визначив ключову загрозу від війни на Близькому Сході
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
Російська еліта тисне на Кремль через відключення інтернету – Reuters
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати
У Росії різко впав набір контрактників попри рекордні виплати

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
