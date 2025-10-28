Трамп зустрівся з першою жінкою-прем'єркою Японії

Трамп відзначив «міцне рукостистання» з прем'єркою

У Токіо президент США Дональд Трамп зустрівся з новою прем'єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі для обговорення важливих питань, що стосуються двосторонніх відносин між країнами, зокрема в сфері торгівлі та безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Зустріч відбулася в палаці Акасака, і Трамп високо оцінив призначення Такаїчі першою жінкою-прем'єр-міністеркою Японії, а також її обіцянку посилити військовий потенціал країни.

Трамп привітав Такаїчі з призначенням на посаду. «Це дуже міцне рукостискання», – сказав Трамп, коли вони позували для фотографій у палаці Акасака.

Під час переговорів обговорення торкнулося важливих питань, зокрема американських інвестицій у Японії, включаючи суднобудування та збільшення закупівель американських соєвих бобів і природного газу.

У відповідь, Такаїчі повідомила, що Японія планує пропонувати пакет американських інвестицій на суму $550 млрд. Вона також підкреслила важливість розвитку співпраці у сфері рідкісноземельних елементів, що мають важливе значення для оборонної промисловості та новітніх технологій.

Крім того, прем'єр-міністерка Японії висловила намір номінувати Трампа на Нобелівську премію миру за його роль у забезпеченні припинення вогню між Камбоджею і Таїландом, а також між Ізраїлем і палестинськими бойовиками.

Важливою темою також була безпека, зокрема стратегічна підтримка США для Японії в умовах напружених відносин з Китаєм. Такаїчі підтвердила, що Японія прискорить плани щодо збільшення оборонних витрат до 2% від ВВП до 2026 року, що є частиною зусиль для зміцнення регіональної стабільності.

«Я дуже ціную ваші зусилля щодо нарощування оборонного потенціалу Японії. Це важливий крок для безпеки у регіоні», – додав Трамп, обговорюючи військові відносини.

Трамп та Такаїчі підписали важливу рамкову угоду, що стосується постачання критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів. Угода передбачає співпрацю у видобутку та переробці цих ресурсів для забезпечення їх стабільних поставок на обидва ринки.