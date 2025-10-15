Трамп пригрозив Китаю частковим припиненням торгівлі

Трамп: Я вважаю, що Китай навмисно не купує нашу сою і створює проблеми для наших фермерів

США розглянуть можливість припинення співпраці з Китаєм у виробництві рослинної олії та інших галузях торгівлі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть припинити торгівлю з Китаєм у низці напрямків. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп звинуватив Пекін у навмисній відмові купувати американську сою, назвавши це «ворожим економічним актом», який створює труднощі для фермерів.

«Я вважаю, що Китай навмисно не купує нашу сою і створює проблеми для наших фермерів. Це ворожий економічний крок», – заявив президент США.

Він додав, що у відповідь Вашингтон може розглянути можливість припинення співпраці з Китаєм у виробництві рослинної олії та інших галузях торгівлі.

«Ми можемо легко виробляти рослинну олію самі, нам не потрібно купувати її у Китаю», – зазначив Трамп.

Після цієї заяви фондовий ринок США відреагував миттєво – протягом семи хвилин його капіталізація зменшилася на $450 млрд.

Крім того, Трамп заявив, що країни почали виходити зі складу БРІКС після погроз Вашингтона запровадити мита на всю продукцію, що постачається з цих держав.

«Всі вийшли з БРІКС. Вони всі виходять. БРІКС був атакою на долар», – заявив американський президент.

Нагадаємо, у липні Трамп пригрозив країнам, які підтримують політику БРІКС, введенням додаткових 10% мит. Тоді він зазначив, що США вимагатимуть від «ворожих країн» гарантій не створювати нову валюту БРІКС і не підтримувати будь-яку альтернативу «могутньому долару».

Як відомо, президент США Дональд Трамп повідомив про намір ввести масштабні торгові санкції проти Китаю, починаючи з 1 листопада 2025 року.

У своїй публікації Трамп заявив, що Китай прийняв вкрай агресивну позицію на міжнародному ринку, оголосивши про введення експортних обмежень на більшість продукції, яку вони виробляють, що негативно вплине на всі країни без винятку.

«Тільки що стало відомо, що Китай зайняв надзвичайно агресивну позицію щодо торгівлі, надіславши надзвичайно ворожий лист світові, в якому заявив, що з 1 листопада 2025 року вводить масштабні експортні обмеження на практично всі продукти, які вони виробляють, деякі з яких навіть не були виготовлені ними. Це вплине на всі країни без винятку і є результатом плану, розробленого ними роками раніше. Це абсолютно нечувано в міжнародній торгівлі та є моральним ганебним вчинком у взаємодії з іншими націями», – написав він.

Раніше американський президент анонсував зустріч з Сі Цзіньпіном, але нещодавно повідомив, що зустріч не відбудеться.

До слова, у серпні уряд Китаю, синхронно з адміністрацією Сполучених Штатів, продовжив ще на 90 днів відтермінування додаткового митного тарифу у розмірі 24% на американський імпорт.