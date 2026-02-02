Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios

4-5 лютого спецпредставник Трампа проведе ще один раунд переговорів із посадовцями України та Росії

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф візьме участь у переговорах між Україною та Росією, які відбудуться в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Axios Барака Равіда.

Як повідомив медійник, 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, де проведе зустрічі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопосадовцями. Після цього спецпредставник США вирушить до Абу-Дабі.

У середу та четвер, 4-5 лютого, Віткофф проведе ще один раунд переговорів з представниками Росії та України. Наразі зустріч з іранською стороною не запланована, однак контакти з цього питання тривають.

«Американський посадовець підтвердив, що спецпредставник США Віткофф завтра прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем’єр-міністром Нетаньягу та іншими високопосадовцями. Після цього Віткофф вирушить до Абу-Дабі, де в середу та четвер проведе ще один раунд переговорів з Росією та Україною. Наразі зустріч з іранською стороною не запланована, однак контакти з цього питання тривають», – пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова тристороння зустріч відбудеться в Об’єднаних Арабських Еміратах цього тижня – у середу й четвер.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей.

До слова, Росія почала активно просувати «формулу Анкориджа», посилаючись на саміт США та РФ, що відбувся в серпні 2025 року на Алясці. Однак, як зазначає CNN у своєму аналізі, жодної реальної домовленості тоді досягнуто не було, і сама «формула» є радше елементом російської пропаганди, ніж основою для мирних переговорів.

Москва подає «формулу Анкориджа» як набір принципів, нібито погоджених між Дональдом Трампом і диктатором Путіним, зокрема щодо територіальних питань. Кремлівські посадовці заявляють, що саме ці «домовленості» мають бути основою будь-якої майбутньої мирної угоди щодо України.