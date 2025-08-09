Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації

За словами президента України, російська позиція досі не змінилася

Україна не бачить зрушень у позиції російської сторони. Москва нав'язує ідею «обміну» українськими територіями без жодних гарантій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву глава держави зробив після розмови прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Зеленський наголосив, що цими днями активність дипломатії надвисока. Втім зрушень у російській позиції немає.

«Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею «обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі кроки мають наближати до завершення війни, а не до її реконфігурації, а спільні з партнерами рішення повинні працювати на спільну безпеку.

«Обговорили також із Метте нашу роботу заради вступу у Євросоюз, результати на цьому шляху України та Молдови. Однаково бачимо необхідність справедливого підходу й виконання зобов’язань як для України, так і для Молдови разом», – додав президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час яких подякував за підтримку та обговорив бачення подальших кроків для досягнення миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення президента.

«Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що головною помилкою Путіна було недооцінювання українського народу.