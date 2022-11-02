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«Три Путіни борються один з одним». Британський експерт поставив діагноз диктатору

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Три Путіни борються один з одним». Британський експерт поставив діагноз диктатору
Путін постійно балансує між своїм минулим і тим, у якого він поступово перетворюється
фото з відкритих джерел

Шерр: «Боротьба між раціональним і емоційним Путіним продовжуватиметься і призведе до погіршення ситуації»

Російський диктатор Володимир Путін постійно балансує між своїм стриманим минулим у КДБ і емоційним Путіним, у якого він поступово перетворюється. Про це заявив британський спеціаліст з Росії, старший співробітник Естонського Інституту зовнішньої політики Джеймс Шерр під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

«Існує, мабуть, три Путіни, і двоє з них борються один з одним. Перший Путін – це той, про якого говорить Олексій Навальний. Це – кримінальний Путін, який поширив криміналітет по всій системі управління країни», – сказав Шерр.

Другий Путін, за словами Шерра, – це Путін з КБД, але він, ймовірно, найбільш мирний. Найнебезпечнішим є третій Путін – емоційний, там злість, параноя, ненависть.

«Другий путін – це Путін з КДБ, який раніше погрожував Заходу. Але це найбільш, мабуть, мирний Путін. Тому що, хоч КДБ займалося подвійною мораллю, зрадами, усілякими брутальностями, він, як структура, був холодний, практичний, стриманий», – додав експерт.

Шерр зазначив, що боротьба між раціональним Путіним з КДБ і емоційним Путіним продовжуватиметься і призведе спочатку до погіршення ситуації. І аж згодом вже настане покращення.

Раніше прем'єр-міністр Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації.

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Теги: путін війна росія окупанти Україна

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