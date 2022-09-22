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Трюдо: поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Трюдо: поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію – це крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам

Наказ президента РФ  Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію та погрози застосувати ядерну зброю свідчать про крах вторгнення в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо журналістам у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

«Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткову військову мобілізацію, його ядерні погрози, а також поспішні референдуми Росії в спробі анексувати частини України є неприйнятними…  Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху», – заявив Трюдо.

Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію – це «крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам... приклад того, що все йде не за його планом».

Також Трюдо сказав, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні дуже твердо протистояти їм.

Раніше «Главком» повідомляв, що Михайла Вершиніна, голову Патрульної поліції Маріуполя, щойно обміняли з полону. 

З полону РФ також звільнили іноземців, «засуджених» до страти в «ДНР».

В соцмережі з'явилося перші кадри після звільнення з полону наших захисників.

Теги: звільнення Канада міністр наказ Джастін Трюдо

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