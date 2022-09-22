Трюдо: поведінка Путіна свідчить про крах вторгнення в Україну

Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію – це крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам

Наказ президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію та погрози застосувати ядерну зброю свідчать про крах вторгнення в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо журналістам у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

«Канада засуджує безвідповідальну ескалацію війни Путіним, його часткову військову мобілізацію, його ядерні погрози, а також поспішні референдуми Росії в спробі анексувати частини України є неприйнятними… Поведінка Путіна свідчить лише про те, що його вторгнення зазнає краху», – заявив Трюдо.

Трюдо сказав, що наказ Путіна про мобілізацію – це «крок до визнання того, у чому він не хотів зізнаватися росіянам... приклад того, що все йде не за його планом».

Також Трюдо сказав, що загрози ядерної зброї необхідно сприймати серйозно, а західні союзники повинні дуже твердо протистояти їм.

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