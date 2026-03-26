Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
Трамп наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США
фото: скриншот з відео

Американський лідер: Україна – не наша війна, я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути

Президент США Дональд Трамп розкритикував висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо конфлікту з Іраном і провів паралелі з власним підходом до війни в Україні. Про це він зауважив під час виступу у Білому домі, передає «Главком».

«Я чув, як глава Німеччини сказав: «Це не наша війна», маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна – теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна», – сказав американський лідер.

За словами Трампа, заява німецького лідера є недоречною, однак вона вже пролунала, тож змінити її неможливо.

«Я сказав: ну, знаєте, Україна – не наша війна, і це так, але я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м’ясорубка, те, що там відбувається, це жахливо», – додав президент США.

Трамп також наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США.

До слова, Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. Він наголосив, що нині Сполучені Штати продають озброєння союзникам по НАТО, які вже передають його Україні. Трамп також охарактеризував ситуацію на фронті як складну та звернув увагу на значні втрати.

Читайте також:

Теги: Іран війна Дональд Трамп Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
Розмова Зеленського і Фіцо, атака на Україну. Головне за 27 лютого 2026 року
27 лютого, 21:13
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Президент США Дональд Трамп пообіцяв помститися після загибелі військових США
Трамп прокоментував загибель військових США в Ірані
2 березня, 08:09
Ормузька протока розташована між Оманом та Іраном і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем
Війна на Близькому Сході. Експерт пояснив, чому постачання нафти Ормузькою протокою не зупиниться
4 березня, 23:30
Зеленський: «Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України»
Україна отримала запити про допомогу від 11 країн через війну на Близькому Сході
9 березня, 15:14
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
Іран запропонував вільний транзит через Ормузьку протоку, але є умова
10 березня, 02:41
Нині Владислав проходить реабілітацію
Морпіх із Вінниччини схуд у полоні на 57 кг
14 березня, 15:15
Тегеран погодився на діалог, але вимагає повного зняття санкцій
Іран заявив про готовність до угоди зі США, але є нюанс
24 березня, 19:07
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
Трамп заявив про отримання таємничого подарунка від Ірану
Вчора, 01:29

Політика

«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Поставки зброї Україні скорочують? Трамп прокоментував чутки
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
Трамп принизив британські авіаносці: деталі
Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці
Молдова висунула претензії Росії через пошкоджену інфраструктуру: подробиці
Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги
Іран відреагував на план США і висунув зустрічні вимоги
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua