«Це не наша війна». Трамп зробив заяву про Україну

Трамп наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США

Американський лідер: Україна – не наша війна, я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути

Президент США Дональд Трамп розкритикував висловлювання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо конфлікту з Іраном і провів паралелі з власним підходом до війни в Україні. Про це він зауважив під час виступу у Білому домі, передає «Главком».

«Я чув, як глава Німеччини сказав: «Це не наша війна», маючи на увазі Іран. Я відповів: що ж, Україна – теж не наша війна, ми допомагаємо, але це не наша війна», – сказав американський лідер.

За словами Трампа, заява німецького лідера є недоречною, однак вона вже пролунала, тож змінити її неможливо.

«Я сказав: ну, знаєте, Україна – не наша війна, і це так, але я хотів би, щоб усі ці молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають, це як м’ясорубка, те, що там відбувається, це жахливо», – додав президент США.

Трамп також наголосив, що війна в Україні, на його думку, майже не впливає на внутрішню ситуацію у США.

До слова, Трамп прокоментував інформацію про можливе скорочення або перенаправлення зброї для України, заявивши, що Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між різними напрямками. Він наголосив, що нині Сполучені Штати продають озброєння союзникам по НАТО, які вже передають його Україні. Трамп також охарактеризував ситуацію на фронті як складну та звернув увагу на значні втрати.