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«Це те, чого хочуть ваші люди?». Макрон розкритикував мита від США

glavcom.ua
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«Це те, чого хочуть ваші люди?». Макрон розкритикував мита від США
Президент Франції Еммануель Макрон висловив сумнів щодо виправданості економічного тиску США на Європу
скриншот фото: відео з інтерв'ю Еммануеля Макрона France 2

Еммануель Макрон: «Чи є Європейський Союз вашою проблемою номер один? Ні, я так не думаю»

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сумнів щодо виправданості економічного тиску США на Європу, наголосивши, що Вашингтону варто зосередитися на серйозніших викликах, зокрема на конкуренції з Китаєм. Про це він заявив у інтерв’ю CNN, яке цитує The Economic Times.

Французький лідер піддав сумніву доцільність тиску США на Європу за допомогою збільшення мита, нагадавши про більш значущі економічні виклики, зокрема конкуренцію з Китаєм. 

«Чи є Європейський Союз вашою проблемою номер один? Ні, я так не думаю. Ваша першочергова проблема – це Китай, тому вам слід зосередитися на ній», – наголосив Макрон.

До того ж Макрон висловив занепокоєння щодо можливих дій Вашингтона, підкресливши, що введення мита негативно позначиться не лише на європейській економіці, а й на американській. 

«Це означає, що якщо ви запровадите мита на багато секторів, це збільшить витрати та створить інфляцію в США. Це те, чого хочуть ваші люди? Я не дуже впевнений», – заявив він.

Він також підтвердив, що готовий відкрито обговорювати це питання з президентом США Дональдом Трампом. «Я вже це зробив, і я зроблю це знову», – заявив французький президент, коментуючи можливість особистої розмови.

Водночас Макрон наголосив, що Європейський Союз має діяти незалежно і самостійно вирішувати свої стратегічні пріоритети.  «Ось чому для мене головним пріоритетом Європи є порядок денний конкурентоспроможності, оборони та безпеки, амбіції штучного інтелекту, і давайте швидше для себе. Якщо тим часом у нас виникнуть проблеми з тарифами, ми обговоримо їх і вирішимо», – підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що прагне забезпечити справедливі торговельні умови. У зв’язку з цим Сполучені Штати введуть 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію.

У Єврокомісії заявили, що анонсоване запровадження 25% імпортних тарифів на сталь та алюміній є незаконним та економічно контрпродуктивним.

Тим часом Австралія відповіла на обіцянку Трампа ввести мита 25% на алюміній та сталь і поспішила запевнити, що готова піти США на поступки.

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Теги: США Дональд Трамп Еммануель Макрон

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