Туреччина готується повернути Росії системи С-400 заради американських винищувачів F-35

Туреччина вимагає від Кремля повернути мільярди доларів, сплачені за системи С-400

Анкара має намір розірвати угоду з Москвою щодо зенітно-ракетних комплексів С-400, придбаних майже десять років тому. Як повідомляє Bloomberg, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган уже обговорив це питання з Володимиром Путіним під час нещодавньої зустрічі в Туркменістані, інформує «Главком».

Головна мета Туреччини – зняти американські санкції та повернутися до програми розробки й купівлі винищувачів п'ятого покоління F-35. Вашингтон роками наполягав на відмові від російського озброєння, оскільки інтеграція С-400 у систему ППО НАТО створює ризики витоку секретних даних про американські літаки.

Ключові деталі потенційної угоди:

Туреччина вимагає від Кремля повернути мільярди доларів, сплачені за комплекси. Одним із варіантів компенсації розглядається надання значних знижок на російську нафту та газ;

питання вже обговорювалося Ердоганом із Дональдом Трампом. Американський посол у Туреччині Том Баррак прогнозує, що проблему з С-400 може бути остаточно вирішено протягом 4-6 місяців;

крім доступу до технологій, відмова від російської зброї допоможе Туреччині відновити довіру союзників по НАТО, яка була підірвана через зближення з РФ.

Нагадаємо, що через купівлю С-400 США виключили Анкару з програми F-35 у 2019 році, а згодом наклали санкції на турецький оборонний сектор згідно із законом CAATSA. В Анкарі розраховують на скасування цих обмежень вже у 2026 році.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що досягнення миру не є таким далеким. Про це турецький президент заявив Reuters після повернення із зустрічі з ініціатором війни Володимиром Путіним.

Зокрема, Ердоган висловив сподівання обговорити тему мирного плану між Україною і Росією з президентом США Дональдом Трампом.

До слова, турецькі військові збили безпілотний літальний апарат, який наближався до повітряного простору країни над Чорним морем.

Як повідомили у Міноборони, повітряну ціль ідентифікували як безпілотник, що вийшов з-під контролю. Для запобігання можливим негативним наслідкам було ухвалено рішення про його знищення.