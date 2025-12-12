США запровадили нові санкції проти родини Мадуро

Мінфін США запровадив санкції проти трьох племінників першої леді Венесуели

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох племінників першої леді Венесуели Сілії Флорес, а також проти шести судноплавних компаній і танкерів, які займаються транспортуванням венесуельської нафти.

Серед санкціонованих танкерів – H. Constance (2002 року побудови) та Lattafa (2003), які ходять під прапорами Панами. За даними американських властей, ці судна займаються незаконною транспортуванням нафти та сприяють корупційному режиму Мадуро.

Племінники Мадуро, Франкі Флорес і Ефраїн Антоніо Кампо Флорес, стали відомими після їх арешту на Гаїті у 2015 році в рамках операції Управління з боротьби з наркотиками США. Вони були засуджені за спробу організувати наркокартель, однак після обміну в'язнями в 2022 році були звільнені. США назвали їх «нарко-племінниками».

Адміністрація Трампа вже неодноразово заявляла, що розглядає можливість військового втручання, звинувачуючи Венесуелу у постачанні наркотиків до Сполучених Штатів. Відповідно до нових санкцій, США активно займаються конфіскацією танкерів, що перевозять санкційну нафту з Венесуели, і планують продовжити ці дії.

Генеральний прокурор США Пем Бонді оголосила про виконання ордера на вилучення танкера, який використовувався для транспортування сирої нафти з Венесуели та Ірану, що спричинило зростання цін на нафту та підвищення напруженості в регіоні. Військові, Федеральне бюро розслідувань, Служба внутрішньої безпеки та Берегова охорона США вже здійснили кілька операцій щодо затримання таких суден.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.