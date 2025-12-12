Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили нові санкції проти родини Мадуро

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро
фото: АР

Мінфін США запровадив санкції проти трьох племінників першої леді Венесуели

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти Венесуели, зокрема проти трьох племінників дружини президента Ніколаса Мадуро та шести танкерів, що займаються перевезенням сирої нафти з Венесуели. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти трьох племінників першої леді Венесуели Сілії Флорес, а також проти шести судноплавних компаній і танкерів, які займаються транспортуванням венесуельської нафти.

Серед санкціонованих танкерів – H. Constance (2002 року побудови) та Lattafa (2003), які ходять під прапорами Панами. За даними американських властей, ці судна займаються незаконною транспортуванням нафти та сприяють корупційному режиму Мадуро.

Племінники Мадуро, Франкі Флорес і Ефраїн Антоніо Кампо Флорес, стали відомими після їх арешту на Гаїті у 2015 році в рамках операції Управління з боротьби з наркотиками США. Вони були засуджені за спробу організувати наркокартель, однак після обміну в'язнями в 2022 році були звільнені. США назвали їх «нарко-племінниками».

Адміністрація Трампа вже неодноразово заявляла, що розглядає можливість військового втручання, звинувачуючи Венесуелу у постачанні наркотиків до Сполучених Штатів. Відповідно до нових санкцій, США активно займаються конфіскацією танкерів, що перевозять санкційну нафту з Венесуели, і планують продовжити ці дії.

Генеральний прокурор США Пем Бонді оголосила про виконання ордера на вилучення танкера, який використовувався для транспортування сирої нафти з Венесуели та Ірану, що спричинило зростання цін на нафту та підвищення напруженості в регіоні. Військові, Федеральне бюро розслідувань, Служба внутрішньої безпеки та Берегова охорона США вже здійснили кілька операцій щодо затримання таких суден.

Нагадаємо, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели. 

Читайте також:

Теги: санкції Венесуела США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
Вчора, 03:58
Сан-Франциско подав до суду на Coca-Cola
«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів
5 грудня, 17:33
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США
Путінський переговірник Дмітрієв похизувався нагородою від США: подробиці
30 листопада, 02:33
Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
NYT: Трамп і Мадуро обговорили можливу зустріч у США 
29 листопада, 05:24
Сенатори-демократи вважають, що адміністрація Трампа недостатньо тисне на РФ
Сенатори звинуватили адміністрацію Трампа в провалі санкцій проти РФ
25 листопада, 03:57
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
23 листопада, 05:55
Майк Волтц заявив, що Вашингтон готовий запровадити додаткові санкції проти Росії
США на Радбезі ООН висунули Росії вимогу припинити вогонь та пригрозили санкціями
21 листопада, 04:31
Палата представників США схвалила закон про публікацію файлів Епштейна
Палата представників США схвалила закон про публікацію файлів Епштейна
18 листопада, 23:58
«Лукойл» керує Бургаським нафтопереробним заводом
Болгарський парламент подолав вето президента на управління НПЗ «Лукойла»
13 листопада, 16:04

Економіка

США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
США запровадили нові санкції проти родини Мадуро
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
Німецький суд заборонив конфіскувати танкер «тіньового флоту» РФ: причина
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
Підвищення мінімальної зарплати в Німеччині: cкільки отримуватимуть працівники з 2026 року
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
Експорт Китаю рекордно зріс. У Європі та США політики хапаються за голову
Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається
Нульові ціни на світло у Франції: Bloomberg пояснив, що відбувається
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі
Як мирні переговори вплинули на ціни на нафту: деталі

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua