Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх

За словами прем'єра, чутливі питання в історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі

Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Туск, Польща має намір послідовно та швидко працювати над системним розв'язанням суперечливих питань щодо історії, а обидві сторони знаходять «спільну мову» як щодо питання Волинської трагедії, так і інших аспектів минулого.

«Ці чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі. Це має відбуватися паралельно. Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого системного розв'язання цієї проблеми», – каже глава польського уряду.

Як відомо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Згодом стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення. У грудні минулого року Туск казав, що Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС. Також український президент взяв участь у пресконференції.

До слова, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.