Головна Світ Політика
search button user button menu button

Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
За словами прем'єра, чутливі питання в історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі
фото з відкритих джерел

Волинська трагедія залишається одним із найскладніших питань у відносинах між Україною та Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить використовувати питання Волинської трагедії у політичних іграх. Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Туск, Польща має намір послідовно та швидко працювати над системним розв'язанням суперечливих питань щодо історії, а обидві сторони знаходять «спільну мову» як щодо питання Волинської трагедії, так і інших аспектів минулого.

«Ці чутливі питання в нашій історії вимагають емпатії як з боку України, так і з боку Польщі. Це має відбуватися паралельно. Я не дозволю, аби в Польщі використовували цю драматичну історію в політичних іграх. Ми будемо дуже послідовно працювати для швидкого системного розв'язання цієї проблеми», – каже глава польського уряду.

Як відомо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Згодом стало відомо, що у квітні на території Тернопільської області розпочнеться ексгумація останків польських жертв Волинської трагедії, похованих у колишньому селі Пужники.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «прорив» щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії і додав, що вже є рішення.  У грудні минулого року Туск казав, що Варшава та Київ досягли «очевидно прогресу» у питаннях історичних розбіжностей між двома країнами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Варшави. Тут він вже провів переговори з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Йшлося про постачання та виробництво зброї й відповідні інвестиції, посилення санкцій проти Росії, можливості наблизити мир для України та всієї Європи і спільну роботу в перемовинах щодо вступу України у Євросоюз під час польського півріччя в Раді ЄС. Також український президент взяв участь у пресконференції.

До слова, прем'єр-міністр Дональд Туск під час пресконференції заявив, що Польща готова організувати третій саміт з відбудови України. Захід має відбутися у 2026 році.

Читайте також:

Теги: Польща Україна Волинська трагедія Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20221 бойову броньовану машину
Втрати ворога станом на 9 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
9 сiчня, 07:37
Джордан Маклаклен виїхав з Шотландії в Україну три роки тому
На війні в Україні загинув шотландський доброволець
7 сiчня, 04:40
6 січня 1898 року народився Володимир Сосюра, а 1938 року – Василь Стус
6 січня – день народження Стуса та Сосюри: цікаві факти про поетів
6 сiчня, 18:43
Нещодавно Путін «прямо відкинув» пропозиції команди Трампа щодо припинення війни проти України
Трамп сам собі створив пастку у можливих переговорах з Путіним
28 грудня, 2024, 16:48
Із 1 січня 2025 року Україна може припинити транзит російського газу
Bloomberg назвав цілі, по яких битимуть окупанти, якщо Україна відмовиться від транзиту російського газу
28 грудня, 2024, 11:25
Прогноз погоди на 27 грудня
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
27 грудня, 2024, 06:00
Триває 1033-й день повномасштабної війни
Повітряна тривога на Київщині тривала більше години
22 грудня, 2024, 07:28
21 грудня кияни прибрали у костелі Святого Миколая
Кияни в костелі Святого Миколая прибрали наслідки російського удару (фото)
22 грудня, 2024, 01:11
Сергій Богачук здобув IBF Continental у першій середній вазі у поєдинку з британцем Ішмаелем Девісом
Український боксер Богачук здобув перемогу перед боєм Усика та Ф’юрі
21 грудня, 2024, 23:54

Політика

Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск пообіцяв сприяти вступу України до ЄС
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Туск про Волинську трагедію: Не дозволю використовувати історію в політичних іграх
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Росія готувала диверсії проти авіаперевізників по всьому світу – Туск
Польща готова організувати саміт з відбудови України
Польща готова організувати саміт з відбудови України
Зеленський прибув з візитом до Польщі
Зеленський прибув з візитом до Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
19K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
17K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
9438
У низці областей України введено аварійні відключення світла
8781
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua