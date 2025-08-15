США розглядають санкції проти «Роснефті» та «Лукойлу» у разі провалу саміту на Алясці

Санкції можуть запровадити лише у випадку, якщо зустріч у Анкориджі завершиться безрезультатно

Мета кроку – підірвати нафтові доходи Росії та змусити Кремль піти на перемир’я з Україною

Провал переговорів на Алясці між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним може призвести до запровадження нових американських санкцій проти ключових російських нафтових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, адміністрація США вивчає можливість обмежень щодо державної «Роснефті» та приватного «Лукойлу». Мета кроку – підірвати нафтові доходи Росії та змусити Кремль піти на перемир’я з Україною.

Санкції можуть запровадити лише у випадку, якщо зустріч у Анкориджі завершиться безрезультатно. При цьому Трамп, за словами співрозмовників видання, розраховує, що такі обмеження будуть короткочасними, адже вони здатні вплинути на світові ціни на нафту.

Крім того, у Вашингтоні розглядають додаткові обмеження проти російського «тіньового флоту» старих танкерів та продовження політики додаткових мит для покупців російських енергоресурсів, що може вдарити, зокрема, по Китаю.

«Роснефть», яку очолює близький до Путіна Ігор Сєчін, та «Лукойл» є двома найбільшими виробниками нафти у Росії, на які в першій половині року припадало близько 2,2 млн барелів експорту сирої нафти на добу – майже половина від загального обсягу постачань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпочав зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

До слова, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.