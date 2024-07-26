Гарріс готова до дебатів з Трампом – ЗМІ

Гарріс звинуватила Трампа у порушенні угоди про дебати на ABC News 10 вересня

Віце-президент США Камала Харріс заявила журналістам про свою готовність до дебатів з кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом. Про це повідомляє Associated Press.

На пресконференції після прибуття на Об'єднану базу Ендрюс Харріс звинуватила Трампа у порушенні угоди про проведення дебатів на каналі ABC News 10 вересня.

«Виборці заслуговують побачити поділ екрана, який існує в цій гонці – на сцені дебатів», – зазначила вона.

Дебати 10 вересня, які були спочатку організовані CNN, стали предметом суперечок після того, як чинний президент Джо Байден вийшов з передвиборних перегонів і підтримав Харріс як свого наступника. Трамп висловив бажання перенести дебати на канал Fox News, заявивши про готовність до неодноразових зустрічей з Харріс.

Fox News, який є близьким до республіканців, запропонував провести дебати на своєму каналі. Представники телеканалу зазначили, що готові обговорити дату, формат і умови проведення дебатів.

Консультант–республіканець Алекс Конант вважає, що ці дебати можуть стати вирішальними у передвиборчій кампанії. Він також зауважив, що результати попередніх дебатів вже вплинули на політичну ситуацію, зокрема виступ Байдена 27 червня сприяв його відходу з перегонів.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.